Brendan Fraser : le retour en grâce d'un acteur brisé

Brendan Fraser a révélé avoir été victime d'une agression sexuelle de la part de Philip Berk, l'ancien président de l'Association hollywoodienne de la presse étrangère (qui se charge notamment de l'organisation des Golden Globes) en 2003. "Il passe sa main gauche autour de moi, m'attrape la fesse, et l'un de ses doigts me touche au niveau du périnée, raconte-t-il auprès de GQ. Et il commence à le bouger. Je me suis senti mal. Je me sentais comme un petit enfant. J'avais comme une boule dans la gorge. J'avais l'impression que j'allais pleurer ". Brendan Fraser raconte s'être ensuite précipité chez lui et tout raconter à sa femme. Mais il garde alors le silence, craignant que le fait de dénoncer Berk ne nuise à sa carrière.