Secrets de Keanu Reeves : Son père arrêté pour trafic de drogue

Depuis la saga Matrix, Keanu Reeves est extrêmement populaire. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les louanges sur l'acteur qui saluent sa gentillesse et sa simplicité. D'autres racontent leurs rencontres avec l'acteur plein de bienveillance. Des comptes sur Twitter, intitulés "Keanu doing things", cumulent des centaines de milliers d'abonnés. Le comédien a également fait l'objet de plusieurs memes, et on ne compte plus les demandes en mariage qui lui ont été adressées lors de conventions ou avant-premières, qu'il esquive toujours avec élégance. De quoi en faire l'un des acteurs les plus populaires d'Hollywood.