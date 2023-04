"La chasse au vrai a guidé la mise en scène" des Trois Mousquetaires, interview

"Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan" sort au cinéma ce mercredi 5 avril 2023. Nous avons rencontré le réalisateur Martin Bourboulon et les acteurs Louis Garrel et Vicky Krieps. Interview.

Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas a fait l'objet d'une trentaine d'adaptations au cinéma depuis 1909. Ce mercredi 5 avril 2023, les cinéphiles vont pouvoir en découvrir une nouvelle en salles. Les Trois Mousquetaires : d'Artagnan est la première partie d'un diptyque, qui se conclura le 13 décembre prochain. Dans les rôles titres, on retrouve François Civil, Vincent Cassel, Pio Marmaï et Romain Duris, accompagnés d'un casting cinq étoiles.

Lors d'une journée promotionnelle qui s'est tenue à Paris le 21 mars 2023, Linternaute a rencontré le réalisateur Martin Bourboulon et les acteurs Louis Garrel (le roi Louis XIII) et Vicky Krieps (la reine Anne d'Autriche). Personnages secondaires, ils motivent néanmoins l'intrigue et la mission des mousquetaires du titre et offrent des partitions étonnantes en incarnant un couple royal amoureux et moderne. En interview, le réalisateur est revenu sur sa conception du long-métrage et les principes qui ont guidé sa mise en scène, quand les deux interprètes se sont confiés sur leur travail de préparation et le couple qu'ils incarnent à l'écran. L'interview vidéo est à retrouver ci-dessous.

"Les Trois Mousquetaires : l'interview"

Une mise en scène guidée par la recherche du vrai

En interview pour Linternaute, le réalisateur Martin Bourboulon se confie sur les principes qui ont motivé cette nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires : "Je n'ai pas cherché à me démarquer des précédentes versions, je n'ai pas essayé de construire ce film en opposition ou en réaction par rapport à ce qui avait été fait." Ce qu'il a cherché à faire néanmoins, c'est de proposer quelque chose de nouveau pour les spectateurs : "J'étais obsédé par la chasse au vrai. A partir de ce moment-là, on glisse tous les endroits de la mise en scène qu'on peut, que ça soit dans les scènes d'action, dans le jeu, dans les costumes, dans les décors, mais il n'y avait pas la volonté de dire "je vais faire différent". Il y avait en revanche la responsabilité de se dire "puisqu'on y retourne, essayons de projeter un univers peut-être un peu nouveau et d'avoir quelque chose qui aurait peut-être été jamais vu. Je crois que c'est la justesse du jeu et l'approche des scènes d'action qui ont guidé au début ma mise en scène."

Louis Garrel et Vicky Krieps, un étonnant couple royal

Dans Les Trois Mousquetaires, Vicky Krieps et Louis Garrel incarnent un étonnant couple royal. La reine d'Autriche a un amant, mais aime tout de même son mari, qui est, lui, également motivé dans ses actions par la volonté de plaire à son épouse. "Cela m'intéressait de jouer une femme de cette époque, qui soit complètement ouverte et qui aime deux hommes à la fois et qui ne voit pas pourquoi c'est un problème d'aimer plus qu'un homme", détaille Vicky Krieps. "Il ne fallait pas avoir peur au sein d'un film d'aventure épique de raconter un rapport conjugal très précis entre un roi, une reine, et son amant. C'est une chose fascinante de se dire "un homme d'Etat, un chef d'Etat, ce qu'il fait, il le fait aussi pour plaire à sa femme ou pas ? Même pour des questions terribles d'engager un pays dans la guerre : est-ce qu'il attend la reconnaissance de la femme qu'il aime ? est-ce qu'il regarde si elle va le juger ?"