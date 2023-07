Hiromi Rolin : qui est la "dame de compagnie" d'Alain Delon, ciblée par une plainte de ses enfants ?

Les enfants d'Alain Delon ont déposé plainte contre Hiromi Rolin, la "dame de compagnie" de l'acteur âgé de 87 ans, pour "harcèlement moral"...

[Mis à jour le 5 juillet 2023, à 18h06] Elle est considérée depuis quelques mois comme la "dame de compagnie" d'Alain Delon et l'acteur de 87 ans l'a longtemps présentée comme sa compagne. Hiromi Rolin, âgée de 60 ans, est ciblée par une plainte des enfants Delon pour "harcèlement moral", a indiqué l'AFP ce mercredi 5 juillet. Cette femme japonaise, qui partage la vie de l'acteur depuis plusieurs années, a réussi à lier contre elle les trois enfants de l'acteur, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon. L'avocat du trio, Me Christophe Ayela, a indiqué à l'agence de presse qu'il suspectait "un abus de faiblesse", alors qu'Alain Delon est fortement diminué depuis maintenant plusieurs années.

Hiromi Rolin risque, pour "harcèlement moral" au sein du couple, une peine de trois ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Elle est aussi accusée par la famille Delon de "détournement de correspondances" pour avoir ouvert, supprimé, retardé ou détourné selon eux des courriers adressés à l'acteur ou postés par l'acteur à des tiers, indique leur avocat. Alain Delon se serait lui-même associé à la plainte, a fait savoir son fils Anthony.

Une "assistante médicale" présente depuis plus de deux ans

On en sait encore peu sur le parcours et la personnalité d'Hiromi Rolin, à l'origine de la plainte. Pour éviter la solitude, Alain Delon se serait "résigné" à la compagnie de cette "assistante médicale" inconnue, peut-on lire dans un communiqué d'Anthony Delon, diffusé dans la presse.

Dans un documentaire sur l'acteur diffusé en 2021 sur TV5 Monde, Alain Delon présentait lui-même la "dame de compagnie" comme sa "compagne japonaise, Hiromi". Une femme qui, selon lui, avait été "très présente à [s]es côtés tout au long de [s]a convalescence", à la suite de son AVC de 2019. Le couple avait encore été observé en mai dernier, à l'avant-première d'un film d'Alain-Fabien Delon.

Hiromi Rolin aurait été chassée de la résidence d'Alain Delon à Douchy, dans le Loiret, à la fin du mois de juin, indique encore l'AFP. "La situation en deux ans a pris de telles proportions que mon père à lui-même finalement demandé le 27 juin dernier par écrit que Mme Hiromi Rolin quitte définitivement sa résidence", a précisé Anthony Delon par communiqué.

Que reprochent les enfants Delon à Hiromi Rolin ?

Selon l'avocat de la famille Delon, Hiromi Rolin se serait montrée au fil des mois "de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard, et à l'égard de ses enfants", tentant "d'isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces".

"Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. Elle répond à sa place, en se faisant passer pour lui, elle tente d'intercepter son courrier postal. Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement, comme ils l'ont pourtant toujours fait", a énuméré Me Christophe Ayela.

"Violences volontaires", "abus de faiblesse", "séquestration"...

Anthony Delon a par ailleurs indiqué avoir associé à la plainte collective pour "harcèlement moral" une seconde plainte pour "violences volontaires sur personne vulnérable", "abus de faiblesse", "séquestration sur personne vulnérable" et "violences sur un animal", le chien d'Alain Delon ayant été selon lui la cible d'actes de maltraîtance.

Anthony Delon dit avoir listé "depuis un an et demi" de nombreux faits pour étayer la procédure. Une dispute avec Hiromi Rolin lors d'une fête d'anniversaire d'Alain Delon, début 2022, au sujet d'une chute nécessitant des points de suture et une hospitalisation, aurait été selon lui un déclencheur : "A ce moment précis, je pris conscience d'une situation anormale qui allait, j'en étais persuadé, se dégrader au fils du temps", écrit-il.