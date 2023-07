Hiromi Rollin : perquisition au domicile de la "dame de compagnie" d'Alain Delon

La visite de domicile de la "compagne" ou "dame de compagnie" d'Alain Delon, à Suresnes ce mercredi 26 juillet, s'est transformée en perquisition dans le cadre de l'enquête préliminaire suite aux plaintes des enfants de l'acteur.

[Mis à jour le 26 juillet 2023 à 11h34] L'affaire Alain Delon connaît de nouveaux rebondissements. La visite des gendarmes au domicile d'Hiromi Rollin, dans les Hauts-de-Seine, s'est transformée en perquisition ce mercredi 26 juillet, selon des informations de BFM TV et du Parisien.

Les enquêteurs se sont rendus ce matin à sa demeure à Suresnes dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte suite aux plaintes des enfants d'Alain Delon, l'une pour "harcèlement moral" et "détournement de correspondance" d'un côté, violence sur personne vulnérable, abus de faiblesse et maltraitance animale de l'autre. Hiromi Rollin conteste les faits qui lui sont reprochés et "craint que l'intérêt des enfants de Monsieur Delon soit uniquement pécuniaire" dans une note adressée par son avocat au parquet.

Celle qui se qualifie comme la "dame de compagnie" du Guépard, que ses enfants désignent de leur côté comme sa "dame de compagnie", doit être interrogée dans le cadre d'une audition libre. Celle-ci peut déboucher sur une garde à vue. Ni le parquet de Montargis, ni l'avocat d'Hiromi Rollin, n'ont souhaité répondre aux sollicitations du Parisien.

Deux plaintes déposées contre Hiromi Rollin

Hiromi Rollin fait l'objet de deux plaintes déposées par les enfants d'Alain Delon. Une première pour harcèlement moral et "détournement de correspondance", auquel s'est joint l'acteur de 87 ans. Selon eux, la "dame de compagnie" de l'acteur "n'a de cesse d'isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces". L'avocat de la fratrie ajoute que la "compagne" de l'acteur "se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse" contre ce dernier depuis son AVC en 2019.

Une seconde plainte a été déposée par le fils aîné de l'acteur, Anthony Delon, pour des faits de "violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable", "abus de faiblesse" et "violences sur animal". Le fils aîné de l'acteur a indiqué avoir rassemblé depuis plus d'un an différents éléments contre la sexagénaire présente depuis plusieurs années dans la vie d'Alain Delon. La section de recherches d'Orléans et la brigade de recherches de Montargis ont été chargées de l'enquête.

Hiromi Rollin contre-attaque

Dans le cadre de leur plainte, les trois enfants d'Alain Delon, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon, ainsi que l'acteur lui-même, avaient été auditionnés, le 12 juillet 2023, à Douchy-Montcorbon, dans le Loiret. La veille, celle qui fait l'objet d'une enquête préliminaire pour des faits de "harcèlement moral" et de "détournement de correspondances" depuis le 6 juillet avait décidé de contre-attaqué après la plainte des enfants d'Alain Delon. Le Parisien a révélé, mardi 11 juillet, le contenu d'une note de 39 pages transmise par l'avocat de la "dame de compagnie" de l'acteur (comme elle est qualifiée par ses enfants) au procureur de la République de Montargis. Objectif : défendre la position de sa cliente.

Si Hiromi Rollin conteste, sans surprise, l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, elle retourne également les accusations contre les plaignants. On apprend ainsi que les enfants d'Alain Delon n'auraient, selon elle, jamais accepté la relation qu'elle entretenait avec leur père. Elle n'hésite d'ailleurs pas à dénoncer l'intérêt pécuniaire qu'ils auraient à la mettre en cause "afin d'éviter qu'elle puisse un jour recevoir un avantage financier de la part de Monsieur Delon", d'après Me Yassine Bouzrou. Hiromi Rollin insiste également sur le fait qu'elle a toujours été présente pour le monstre sacré du cinéma ces dernières années, soulignant au passage que cela est loin d'être le cas de ses enfants, "qui n'assuraient pas le quotidien de leur père vieillissant". Un quotidien devenu plus compliqué après l'AVC de l'acteur en 2019.

Enfin, la vulnérabilité d'Alain Delon semble être au cœur du débat. Hiromi Rollin s'interroge en effet sur le principe même de la démarche des enfants de l'acteur, pourtant à ce stade sous aucune mesure de protection judiciaire. Alors que les enfants d'Alain Delon ont assuré qu'il s'était joint à leur démarche, Hiromi Rollin n'hésite pas à se montrer menaçante. "S'il s'avérait que ces documents évoqués dans la presse et prétendument rédigés par Monsieur Delon avaient été produits en justice après avoir été obtenus dans des circonstances particulièrement contraires à la volonté de Monsieur Delon, Madame Rollin sollicitera alors que la justice s'interroge également sur la commission par l'entourage de Monsieur Delon des infractions de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement".

Une "dame de compagnie" présente depuis plusieurs années

Mais qui est vraiment Hiromi Rollin ? Selon des informations de BFM TV, Alain Delon aurait rencontré cette "assistante" dans les années 1990, alors qu'elle travaillait comme assistante sur le film Le retour de Casanova. Ils se retrouvent en 2003, sur le plateau de la série Frank Riva.

Selon Me Christophe Ayela, qui s'est exprimé dès le dépôt de plainte, cette femme japonaise de 60 ans partagerait le quotidien de la légende du cinéma français, dans sa résidence à Douchy, dans le Loiret, depuis son AVC survenu en 2019. Anthony Delon a précisé sur le plateau de BFMTV le jeudi 6 juillet que la femme était une salariée de l'acteur "jusqu'à il y a encore quatre, cinq ans". ""Elle a été son assistante, elle a été la régisseuse de Douchy [...] Puis petit à petit, elle a pris cette place de dame de compagnie".

Dans un documentaire sur l'acteur diffusé en 2021 sur TV5 Monde, Alain Delon présentait lui-même la "dame de compagnie" comme sa "compagne japonaise, Hiromi". Une femme qui, selon lui, avait été "très présente à [s]es côtés tout au long de [s]a convalescence", à la suite de son AVC. Son fils Anthony Delon a tenu à clarifier la situation auprès de BFM TV : "Il y a des enregistrements qui prouvent le contraire", affirme-t-il. Pour éviter la solitude, Alain Delon se serait "résigné" depuis quelques années à la compagnie de cette "assistante médicale" inconnue, peut-on lire dans un communiqué d'Anthony Delon. Au fil des années, l'employée qui "connaissait bien le mécanisme ici à la campagne [...] a pris cette place de dame de compagnie", ajoute encore l'aîné de la fratrie.

Au micro de France 3, l'ancien projectionniste d'Alain Delon avec qui il a travaillé pendant 20 ans ne s'étonne pas des plaintes contre Hiromi Rollin. Récemment, alors qu'il se rend au domicile de l'acteur à Douchy, il trouve porte close : "Elle m'a dit qu'il n'était pas là. Je savais qu'il était là, je l'ai vu rentrer dans la propriété. Je n'ai jamais compris pourquoi elle m'avait refusé l'entrée." Dans la commune du Loiret, la discrétion d'Alain Delon est très précieusement respectée.

Le couple avait encore été observé en mai dernier, à l'avant-première d'un film d'Alain-Fabien Delon. Une photographie faisant apparaitre Alain Delon et Hiromi souriants, aux côtés du jeune acteur de 29 ans, avait été prise pour l'occasion par un cinéma de Château-Renard, dans le Loiret, avant d'être partagée sur les réseaux sociaux.

Hiromi Rollin aurait été chassée de la résidence d'Alain Delon à Douchy à la fin du mois de juin, indique l'AFP. "La situation en deux ans a pris de telles proportions que mon père à lui-même finalement demandé le 27 juin dernier par écrit que Mme Hiromi Rollin quitte définitivement sa résidence", a précisé Anthony Delon par communiqué. Selon les informations de l'AFP, cette "expulsion de force" survenue le 5 juillet s'est révélée musclée puisqu'Hiromi Rollin a été conduite à l'hôpital et s'est alors vue délivrer une incapacité temporaire de travail de 5 jours. Elle a annoncé porter plainte pour les "violences volontaires aggravées subies le 5 juillet" contre certains membres de la famille Delon et les gardes du corps de l'acteur.

Que reprochent les enfants Delon à Hiromi Rollin ?

La plainte d'Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon pour "harcèlement moral" a été accompagnée d'un communiqué de leur avocat, Me Christophe Ayela. Selon lui, Hiromi Rollin se serait montrée au fil des mois "de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard, et à l'égard de ses enfants", tentant "d'isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces".

"Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. Elle répond à sa place, en se faisant passer pour lui, elle tente d'intercepter son courrier postal. Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement, comme ils l'ont pourtant toujours fait", a énuméré Me Christophe Ayela.

Anthony et Alain Delon aux obsèques de Jean-Paul Belmondo en septembre 2021. © Antoine Cau/SIPA (publiée le 05/07/2023)

"Violences volontaires", "abus de faiblesse", "séquestration"...

Anthony Delon a par ailleurs indiqué avoir ajouté à la plainte collective pour "harcèlement moral" une seconde plainte pour "violences volontaires sur personne vulnérable", "abus de faiblesse", "séquestration sur personne vulnérable" et "violences sur un animal", le chien d'Alain Delon ayant été, selon lui, la cible d'actes de maltraitance.

Anthony Delon dit avoir listé "depuis un an et demi" de nombreux faits pour étayer la procédure. Une dispute avec Hiromi Rollin lors d'une fête d'anniversaire d'Alain Delon, début 2022, aurait été selon lui un déclencheur. Hiromi Rollin et l'aîné des enfants Delon étaient en désaccord au sujet d'une chute, nécessitant des points de suture et une hospitalisation. Anthony Delon affirme que la compagne de l'acteur n'a prévenu aucun de ses enfants avant le lendemain, malgré le risque qu'une telle chute représentait pour son père. "À ce moment précis, je pris conscience d'une situation anormale qui allait, j'en étais persuadé, se dégrader au fils du temps", écrit-il.

Le Parisien détaille avec plus de précisions les faits qui auraient pu se produire dans la demeure de Douchy. Anouchka Delon, la fille de l'acteur, assure s'être fait injurier par Hiromi Rollin, qui lui aurait interdit de se rendre au domicile de son père. Les enfants d'Alain Delon pensent également qu'elle aurait supprimé leurs messages à leur père et ceux de ses amis, et qu'elle aurait coupé toutes les connexion de son téléphone. Ils pensent également, d'après Le Parisien, que le chien de leur père serait maltraité par la "dame de compagnie". Ils l'accusent d'avoir frappé l'animal à coups de pied ou de le taser, et d'avoir envisagé de l'euthanasier.