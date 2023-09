"Je suis en rééducation" : Mathieu Kassovitz donne des nouvelles après son accident de moto

Quelques jours après son accident de moto, Mathieu Kassovitz a pris la parole sur Instagram pour donné des nouvelles de son état de santé.

Mathieu Kassovitz n'a pas tardé avant de rassurer et remercier ses fans. L'acteur et réalisateur de 56 ans a pris la parole sur son compte Instagram pour donner de ses nouvelles depuis son lit d'hôpital, trois jours après avoir été victime d'un accident de moto. "J'ai fait une chute de moto connement. Je me suis pété le fémur et la cheville et voilà je suis en rééducation. Je sors de l'opération", explique-t-il en story sur le réseau social ce mercredi 6 septembre.

Mathieu Kassovitz a également tenu à remercier toutes les personnes qui se sont inquiétés de son état de santé depuis l'annonce de son accident, le 3 septembre. "Je ne savais pas que j'avais autant d'amis", s'est exclamé le réalisateur de La Haine. "Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont appelé et m'ont envoyé des messages de soutiens", a-t-il déclaré, avant d'inviter les spectateurs à se rendre en salles pour voir son dernier film, "Visions", sorti ce mercredi.

Le comédien a été victime d'un grave accident de moto dimanche 3 septembre, sur le circuit automobile de Linas-Montlhéry, dans l'Essonne. L'interprète de Malotru dans "Le bureau des légendes" suivait un stage de perfectionnement dans le cadre de la préparation d'un film. Selon BFM TV, il aurait fait une sortie de route après un virage et a été propulsé en dehors de la piste, avant de chuter violemment. Aucun autre véhicule ne serait impliqué dans cet accident.

Conscient au moment de l'arrivée des secours, Mathieu Kassovitz a été placé dans un coma artificiel et opéré de plusieurs blessures, notamment à une cheville, à une jambe, et au niveau du bassin, nous apprenait son entourage. Une enquête de recherche des causes des blessures a été ouverte par le parquet d'Evry et confiée à la brigade de sûreté urbaine de Sainte-Geneviève-des-Bois.