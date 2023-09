Vous les avez découverts enfants dans Harry Potter, ces acteurs ont bien grandi et sont aujourd'hui parents

On les a connus enfants sur grand écran, on les a vus grandir au cinéma de l'adolescence à l'âge adulte, désormais certains acteurs d'Harry Potter sont jeunes parents !

Attention, petit coup de vieux en perspective ! La saga Harry Potter a fait rêver des générations de spectateurs de 1997 (date de publication du premier livre) à nos jours. Contrairement à d'autres franchises, comme Hunger Games ou Divergentes qui mettent en scène des adultes, les huit films ont gardé les mêmes acteurs pour incarner de jeunes sorciers, de 2001 à 2011. Âgés d'une dizaine d'année dans le premier, on a donc pu les voir grandir à l'écran.

Lorsque Harry Potter et les Reliques de la mort : partie 2, le dernier film de la saga, est sorti, ces jeunes comédiens étaient désormais âgés d'une vingtaine d'années. Certains, comme Daniel Radcliffe ou Emma Watson, sont devenus de véritables stars à l'âge adulte, quand d'autres restent associés à leur rôle de jeunesse et ont disparu progressivement des écrans. Alors que la saga cinématographique s'est achevée il y a 12 ans, certains sont trentenaires et déjà parents !

C'est le cas de deux membres du trio phare d'Harry Potter. Daniel Radcliffe, qui incarnait le rôle-titre, est devenu le père d'un petit garçon en avril 2023 avec sa compagne, Erin Drake. Rupert Grint, interprète de l'inoubliable Ron Weasley, a également donné naissance à une petite fille, Wednesday, en mai 2020. De son côté, Emma Watson (Hermione Granger) n'a révélé aucune information concernant son désir ou non d'avoir des enfants un jour. Officiellement, elle n'est pas maman.

Mais ce ne sont pas les seuls acteurs de la franchise qui sont devenus parents ces dernières années, ou qui vont l'être prochainement ! Bonnie Wright, qui jouait Ginny Weasley dans les huit films, a annoncé sa première grossesse le 28 avril 2023, un an après son mariage avec son compagnon Andrew Lococo. De son côté, Oliver Phelps, acteur qui incarnait l'un des jumeaux Weasley, est père depuis 2016, tout comme Devon Murray (Seamus Finnigan), qui a eu un fils en 2021. La famille Harry Potter s'est définitivement bien agrandie !