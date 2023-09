Il veut 50 strings par film : la condition que Tom Cruise met dans tous ses contrats

Tom Cruise n'est définitivement pas un acteur comme les autres. Il exige par contrat 50 strings pour chaque film. L'explication est simple...

Les stars peuvent avoir de folles exigences sur les plateaux de tournage. Et lorsqu'on est un acteur qui réalise certaines des cascades les plus dangereuses, comme sauter sur un avion en plein vol ou escalader des gratte-ciels de Dubaï, on obtient généralement ce que l'on souhaite. Il semblerait en tout cas que ce soit le cas de Tom Cruise, qui aurait une étonnante demande avant de tourner ses scènes, et notamment ses séquences d'action, selon la rumeur qui circule à Hollywood.

On le sait : Tom Cruise fait partie des acteurs les plus exigeants. Lors de la sortie de "Top Gun : Maverick" par exemple, la liste de ses conditions a été beaucoup commentée. La star a exigé que les scènes soient les plus réelles possibles, sans utiliser d'images de synthèse. En tant que producteur, il a aussi demandé à tous les acteurs jouant des pilotes de prendre des cours de pilotage de trois mois, pour limiter l'utilisation de doublures. C'est Tom Cruise aussi qui a exigé la présence de Val Kilmer au casting.

Mais il y a certaines demandes qui sortent vraiment de l'ordinaire. Le Daily Star a en effet affirmé en 2014 que l'acteur principal de la franchise "Mission : Impossible" ne voulait pas être déconcentré ni être limité dans ses mouvements lors du tournage de cascades dangereuses. Pour palier ce risque, le comédien américain de 61 ans demanderait aux responsables des costumes sur les plateaux de tournage qu'on lui fournisse une cinquantaine de strings en matière extensibles. Un équipement essentiel selon lui pour ses performances et sa sécurité !

Selon la source anonyme qui s'est exprimée dans le média anglophone, "il était embarrassé au départ de formuler une telle demande, mais il le fait pour améliorer sa flexibilité à mesure qu'il vieillit". Mais pourquoi 50 strings ? Tout simplement parce que, Tom Cruise préférerait en porter un nouveau pour chaque prise. "Il voit ça comme un dévouement à son art", ajoute le Daily Star. En tout cas, cela ne semble pas l'empêcher de réaliser des cascades toujours plus folles, au contraire. En témoigne le dernier "Mission : Impossible" sorti au cinéma le 12 juillet 2023.