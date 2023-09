Pourquoi Jean Dujardin est chargé de l'ouverture du Mondial de rugby ?

L'acteur Jean Dujardin est l'une des personnalités sollicités pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby, ce vendredi 8 septembre 2023 au Stade de France. Ce qui n'est pas une surprise pour ce passionné d'ovalie.

Il n'y aura pas que des sportifs sur la pelouse du Stade de France ce vendredi. Plusieurs personnalités du monde du spectacle ont été sollicitées pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Celle-ci débute à 20h ce 8 septembre 2023, une heure avant le coup d'envoi de la compétition avec la rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande. Parmi les stars que l'on pourra apercevoir ce soir, les cinéphiles noteront la présence de Jean Dujardin.

L'acteur français, oscarisé en 2012 pour sa performance dans "The Artist", a été sollicité pour tenir l'un des rôles principaux de cette cérémonie d'ouverture. Et ce n'est pas tant une surprise quand on sait que Jean Dujardin a non seulement une aura à l'internationale depuis son Oscar, mais qu'il est aussi un grand amateur de rugby. Il avait notamment joué dans le club de Rueil-Malmaison dans sa jeunesse, tout comme ses frères. Son père lui-même jouait au rugby en parallèle de sa carrière de chef d'entreprise dans le bâtiment, tandis qu'il est ami avec Marc Lièvremont, ancien sélectionneur du XV de France.

Il suit l'équipe de France de très près

Depuis son enfance, le comédien a conservé cette passion pour le ballon ovale. En 2021 auprès de GQ, Antoine Dupont révélait ainsi qu'il suivait attentivement le XV de France depuis le tournoi des VI Nations, en 2020 : "C'est un amateur de rugby à la base, et je pense qu'il a appris à aimer l'équipe depuis quelques mois. Il m'écrit avant et après tous les matchs."

C'est donc tout naturellement que l'acteur a été sollicité pour être l'une des figures majeures du Mondial. Il a notamment été chargé de réaliser le tirage au sort de la Coupe du monde, avant d'être chargée de la cérémonie d'ouverture. Jean Dujardin a ainsi co-écrit l'un des temps forts de la soirée, qui mettra en lumière le "savoir-faire et l'art de vivre français" avec le concepteur de spectacle Olivier Ferracci et la metteuse en scène Nora Matthey.

Il en est également l'un des interprètes principaux, jouant un boulanger dans la France des années 1950 aux côtés de la danseuse étoile Alice Renavand. Et après cet intermède, qui mettra à l'honneur la France d'antan, place au match, qui devrait lui aussi proposer du grand spectacle.