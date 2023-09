Cette actrice très connue s'est complètement métamorphosée dans un jeu vidéo, le résultat est aussi sanglant que bluffant

Cette star américaine joue un personnage de jeu vidéo bien connu, aidée par le doublage et la technologie. Le résultat a déjà captivé les fans.

On ne compte plus le nombre d'incursions faites entre le cinéma et les jeux vidéos. Des jeux vidéos ont été adaptés en films ou en séries par dizaines, comme The Last of Us. De nombreux acteurs ont aussi prêté leur traits à des personnages de console, comme Elliot Page dans Beyond : Two Souls. Les frontières sont minces entre ces deux arts qui utilisent les écrans. Grâce à la motion capture et au doublage, les comédiens sont d'ailleurs de plus en plus sollicités pour donner corps à un protagoniste dont le sort dépendra ensuite des choix des joueurs.

Mortal Kombat 1 en est l'un des exemples les plus récents. Dans ce douzième volet de la franchise de jeux de combat, NetherRealm a sollicité l'aide d'une comédienne très connue : Megan Fox y incarne la vampire Nitara. Des extraits du jeu ont été dévoilés dans une vidéo publiée par Warner Bros Game en septembre, et il est parfois difficile d'imaginer l'actrice révélée par Transformers sous les traits de cette prédatrice assoiffée de sang.

"Elle est diabolique mais elle est aussi bonne", décrit Megan Fox dans la vidéo qui a accompagné l'annonce. "Elle essaie de sauver son peuple... Je l'aime beaucoup, ce qui, évidemment... (rire) raisonne en moi, quelle qu'en soit la raison." Si les extraits montrent Megan Fox doubler le personnage, elle l'a également incarné en motion capture. Pas de doute que son expérience de lycéenne mangeuse d'hommes (littéralement) dans le film Jennifer's body a dû inspirer cette interprétation !

Mortal Kombat 1 est un jeu vidéo très attendu qui est présenté comme un reboot de la franchise. Développé par NetherRealm Studios, Shiver Entertainment, QLOC et Saber Interactive, cet opus sera disponible sur plusieurs consoles, comme la PlayStation 5, la Nintendo Switch, la Xbox et le PC. Rendez-vous le 14 septembre 2023.