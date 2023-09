Cette blague douteuse de Ryan Reynolds sur un de ses enfants n'est pas passée inaperçue et ce n'est pas la première

Ryan Reynolds a un humour bien particulier, qu'il n'hésite pas à utiliser avec ses enfants. Il l'a une nouvelle fois prouvé dans l'émission "Welcome to Wrexham".

Ryan Reynolds est un homme à l'humour acéré qui peut parfois se montrer imprévisible. Les internautes ont pu déjà le constater lors d'échanges de tweets avec son épouse, l'actrice Blake Lively, à l'occasion de leurs anniversaires, où ils n'hésitent pas à se moquer l'un de l'autre avec tendresse. Mais d'autres membres de cette famille font aussi les frais de cet humour bien particulier... et notamment leurs enfants.

Lors du lancement de la saison 2 de "Welcome to Wrexham" mi-septembre, Ryan Reynolds et le propriétaire du club de football gallois Wrexham AFC, échangeaient sur les difficultés financières de l'équipe qu'ils ont tenté de relancer il y a trois ans. Un trou de 20 millions de dollars de fonds, normalement alloués par le gouvernement anglais au club.

Ce manque est d'autant plus considérable que cet argent devait servir à rénover le stade. Alors qu'ils discutaient d'une potentielle solution pour pallier ce manque, l'acteur américain n'a pas manqué de lâcher sur le ton de l'humour qu'il serait prêt à "vendre l'un de ses enfants". "J'en ai quatre, et je ne connais même pas leurs prénoms", a-t-il ajouté avec un rictus.

Un drôle de surnom pour son quatrième enfant

L'interprète de Deadpool n'en est pas à son premier fait d'armes et n'hésite pas une seconde lorsqu'il s'agit de se moquer avec tendresse de sa famille. En mars dernier, sur la scène de l'O2 Arena, le comédien avait révélé qu'il avait surnommé sa quatrième petite fille "Cocaïne Bear", en référence au film d'horreur comique sorti en mars 2023, qui décrit le parcours d'un ours enragé et drogué.

Un drôle de surnom pour un bébé, qui aura le mérite de conserver une nouvelle fois le mystère sur le prénom de ce quatrième enfant, né en février 2023. Ryan Reynolds et Blake Lively n'ont jamais révélé son prénom, contrairement à ceux de leurs filles aînées : James (une fille), 8 ans, Inez, 6 ans et Betty, 3 ans.