Muriel Robin pousse un coup de gueule contre l'homophobie dans le cinéma

Muriel Robin a dénoncé l'homophobie dans le milieu du cinéma sur le plateau de "Quelle époque", affirmant que son homosexualité est la raison pour laquelle elle ne trouve plus de rôles sur grand écran. Elle a reçu le soutien de plusieurs personnalités.

C'est un cri du coeur qu'a poussé Muriel Robin sur le plateau de "Quelle époque". Ce samedi 16 septembre, la comédienne invitée sur le plateau de Léa Salamé a dénoncé l'homophobie dans le septième art français. "Pourquoi les comédiens se taisent tous ? a-t-elle déploré. Je connais les acteurs homos français, (...) et on ne saura jamais qu'ils sont homos. Il n'y a pas de comédiens homos qui font une grande carrière."

Elle affirme en effet que son homosexualité l'a empêchée d'obtenir des rôles au cinéma. Selon elle, pour jouer sur grand écran, il faut être "désirable" et "pénétrable". "La jeune fille colle la photo de l'acteur dans sa chambre, le jeune homme celle de l'actrice. Il y a quelque chose de l'ordre du désir, de sexuel. Quand on est homosexuels, on n'est pas désirable, on n'est pas pénétrable. Et quand on n'est pas pénétrable dans le cinéma, on ne vaut rien".

Dans cet extrait, partagé sur les réseaux sociaux par le compte de l'émission de France 2, elle affirme être la "seule au monde" à assumer publiquement son homosexualité : "Jodie Foster s'est tue pendant 30 ans. Kristen Stewart était d'abord avec Robert Pattinson, donc son homosexualité était un peu sexy, un peu rock". Muriel Robin a ainsi déploré qu'"en 30 ans, j'ai été seulement deux fois dans des comédies, ce n'est pas pour rien".

Muriel Robin reçoit du soutien

Les propos de Muriel Robin ont fait énormément réagir. Parmi eux, Olivier Py, directeur du théâtre du Châtelet, qui a affirmé dans l'émission Le Live Toussaint sur BFM TV ce lundi 18 septembre "hélas, elle a raison. Il y a une homophobie non dite dans le cinéma". La compagne de Muriel Robin, Anne Le Nen, lui a apporté son soutien sur Instagram : "Puissant. Courageux. Glaçant mais vrai. Je sais de quoi tu parles… Fière de toi mon amour."

De son côté, l'animateur Christophe Beaugrand, lui aussi ouvertement homosexuel, a affirmé avoir "interviewé plusieurs acteurs qui cachaient leur homosexualité. Un notamment, souvent en 1er rôle qui dit que s'il faisait son coming-out on ne lui proposerait plus que des rôles de gay". Avant de citer son propre exemple : "beaucoup de gens m'ont déconseillé de parler de mon homosexualité en me disant que ça risquait de me freiner. J'ai plusieurs fois entendu dire que ça m'avait fait louper des projets."

Peu d'acteurs français ouvertement homosexuels

S'il existe des acteurs et actrices anglophones qui apparaissent sur grand écran depuis leur coming-out (Ian McKellen, Luke Evans, Sarah Paulson, Neil Patrick Harris, Matt Bomer, même si ces derniers travaillent principalement à la télévision), il existe effectivement peu d'exemples d'acteurs et actrices français ouvertement homosexuels à enchainer les rôles au cinéma.

Parmi eux, Jean Marais a principalement travaillé avec son compagnon, Jean Cocteau. Lorsqu'Adèle Haenel fait une déclaration d'amour à la réalisatrice Céline Sciamma lorsqu'elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2014, son coming-out n'est pas immédiatement compris. "C'est comme si personne n'avait entendu", expliquera-t-elle plus tard au magazine Têtu.