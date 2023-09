Emmanuelle Béart victime d'inceste : pourquoi elle "ne souhaite pas" dévoiler l'identité de son agresseur

Emmanuelle Béart se confie sur l'inceste dont elle a été victime dans son enfance et son adolescence dans le documentaire "Un silence si bruyant" ce dimanche sur M6.

Cela fait 19 ans qu'Emmanuelle Béart veut parler d'inceste, sans trouver la forme. C'est désormais chose faite. Ce dimanche 24 septembre à 23h10, M6 diffuse "Un silence si bruyant", réalisé par l'actrice française et Anastasia Mikova, dans lequel la comédienne révèle publiquement avoir été victime d'inceste de ses 11 à 14 ans. Dans ce film, les deux réalisatrices recueillent la parole de quatre autres victimes d'inceste, afin de mettre en lumière les traumatismes et les mécanismes liés à ce type d'agressions.

Emmanuelle Béart a également fait savoir qu'elle "ne souhaite pas" dévoiler l'identité de son agresseur, car il ne s'agit pas de "la démarche" du film, a expliqué la coréalisatrice lors d'une présentation du documentaire à la presse avant sa diffusion télévisée, la comédienne n'ayant pas pu être présente elle-même pour l'occasion. Elle confirme toutefois que son agresseur n'est pas son père, le chanteur Guy Béart, décédé le 16 septembre 2015.

Auprès de Ouest-France, elle explique ainsi que "L'idée n'est pas d'attirer la lumière sur moi mais sur le sujet. L'inceste est un traumatisme collectif. C'est notre devoir de citoyen que de participer à ce débat pour lutter tous ensemble contre les gardiens du temple et contre une sorte de déni sociétal fou".

"La violence extrême d'un acte commis sans violence"

Emmanuelle Béart dit avoir été consciente d'avoir été victime d'abus dans son début d'adolescence. "Ce n'est pas parce que je me suis tue que je ne comprenais pas que ce qui m'arrivait la nuit était interdit", explique-t-elle dans un entretien croise à Libération avant la sortie du documentaire. "En ce qui me concerne, ce qui a été le plus violent, c'est la violence extrême d'un acte commis sans violence. Que cet homme n'ait même pas eu besoin de me dire 'tais-toi' pour que je me taise."

Aujourd'hui âgée de 60 ans, l'actrice a mis de nombreuses années avant de réussir à parler publiquement de son traumatisme. "La raison principale [de ce silence] est que personne ne nous parlait de ça. À l'époque, ce qui m'arrive n'a pas d'existence dans la société, dans ma famille, à l'école. Et j'étais terrifiée. Quand on est glacée et terrifiée et totalement isolée par la personne qui nous agresse, on ne parle pas." Emmanuelle Béart expliquera que "si [son] père, [sa] mère, [son] école, [ses] amis ne voient rien", c'est finalement sa grand-mère qui a "sauvé sa peau".