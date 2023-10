Bruce Willis malade : il ne "communique plus très bien" selon un ami

Le créateur de la série "Clair de lune", Glenn Gordon Caron, a donné des nouvelles sur la santé de son ami, Bruce Willis.

L'état de santé de Bruce Willis ne va pas en s'améliorant, selon ses proches. Cette semaine, c'est le producteur Glenn Gordon Caron, qui a travaillé avec l'acteur dans la série Clair de lune dans les années 1980, qui en dit plus sur l'état de santé de son ami.

Il a ainsi confié s'être entretenu avec l'acteur pour lui annoncer que la série serait disponible en version restaurée en streaming aux Etats-Unis, "avant que la maladie l'empêche de parler". Il assure ainsi que Bruce Willis "ne communique plus très bien" et ne serait plus capable de lire, "car ses compétences de lecture ne lui sont plus accessibles".

"Il adorait la vie et se lever chaque matin pour vivre à fond", déplore le producteur. Et d'ajouter : "L'idée qu'il voit désormais la vie par procuration ne fait aucun sens."

Cela fait un an et demi que Bruce Willis a officiellement pris sa retraite de sa carrière d'acteur. La star de "Die Hard" avait d'abord fait savoir qu'il souffrait d'aphasie, une altération de la capacité de s'exprimer, en mars 2022. Un an plus tard, sa famille avait rendu public le fait que le comédien de 68 ans souffrait de démence fronto-temporale.

Cette maladie peut notamment entraîner des troubles de la mémoire, des difficultés à parler ou à bouger, ou encore des changements de comportement. Ainsi, l'aphasie qui lui était attribuée n'était "qu'un symptôme" de sa maladie.

Quand l'épouse de Bruce Willis se confiait sur sa santé

Le 25 septembre dernier, son épouse, Emma Heming Willis, s'était également confié sur la santé de son mari : "C'est dur pour la personne diagnostiquée et c'est aussi dur pour la famille. Et ce n'est pas quelque chose de différent pour Bruce, moi-même ou pour nos filles". Au micro de l'émission américaine Today, elle avait expliqué qu'il était "difficile de savoir" si le comédien, souffrant d'aphasie et de démence, était conscient que son état se dégradé.

En découvrant le diagnostic de Bruce Willis, son épouse racontait avoir ressenti "à la fois une bénédiction et une malédiction. On peut comprendre enfin ce qui se passait pour pouvoir accepter ce qui est. Cela ne rend pas les choses moins douloureuses, mais le fait d'accepter et de savoir ce qui arrive à Bruce rend les choses un peu plus faciles".