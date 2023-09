Bruce Willis malade : sa femme donne des nouvelles de son état de santé

Souffrant d'aphasie et de démence, Bruce Willis a mis fin à sa carrière il y a un an et demi. Dans l'émission Today, sa femme, Emma Heming Willis, a donné des nouvelles de sa santé.

"C'est dur pour la personne diagnostiquée et c'est aussi dur pour la famille. Et ce n'est pas quelque chose de différent pour Bruce, moi-même ou pour nos filles". C'est par ces mots que la femme de Bruce Willis, Emma Heming Willis, a donné des nouvelles de l'état de santé de son mari ce lundi 25 septembre 2023. Au micro de l'émission américaine Today, elle a expliqué qu'il était "difficile de savoir" si le comédien, souffrant d'aphasie et de démence, était conscient que son état se dégradé.

Cela fait un an et demi que Bruce Willis a officiellement pris sa retraite de sa carrière d'acteur. La star de "Die Hard" avait d'abord fait savoir qu'il souffrait d'aphasie, une altération de la capacité de s'exprimer, en mars 2022. Un an plus tard, sa famille avait rendu public le fait que le comédien de 68 ans souffrait de démence fronto-temporale.

"Une bénédiction et une malédiction"

Cette maladie peut notamment entraîner des troubles de la mémoire, des difficultés à parler ou à bouger, ou encore des changements de comportement. Ainsi, l'aphasie qui lui était attribuée n'était "qu'un symptôme" de sa maladie.

En découvrant le diagnostic de Bruce Willis, son épouse dit ce lundi avoir ressenti "à la fois une bénédiction et une malédiction. On peut comprendre enfin ce qui se passait pour pouvoir accepter ce qui est. Cela ne rend pas les choses moins douloureuses, mais le fait d'accepter et de savoir ce qui arrive à Bruce rend les choses un peu plus faciles".