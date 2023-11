Après son malaise, quel est l'état de santé de Pierre Arditi ?

Pierre Arditi incarne Georges Clémenceau dans le téléfilm de France 2 "Clémenceau, la force d'aimer". Il y a quelques semaines, le comédien avait fait un malaise en pleine représentation théâtrale.

Pierre Arditi a fait des frayeurs à ses fans ses dernières semaines. Le 27 septembre, le comédien a fait un malaise en pleine représentation de la pièce "Lapin" au théâtre Edouard VII. Il a été arrêté jusqu'au 8 novembre. Ce lundi, l'acteur est à l'affiche du téléfilm de France 2 Clémenceau, la force d'aimer dans le premier rôle. Pour l'occasion, l'acteur de 78 ans a fait une apparition télévisée dans C à vous le 3 novembre où il a évoqué son état de santé.

Selon lui, "c'est le Covid qui est responsable" de ses soucis de santé. "Parce qu'il a fait qu'un certain nombre de projets qui étaient les miens, se sont télescopés les uns à côtés des autres parce que je me suis arrêté pendant une année et demi, comme tout le monde". Provoquant, alors, un surmenage et un gros coup de fatigue. "Je suis obligé d'admettre que je ne suis plus un jeune homme et qu'il faut donc que je fasse un peu plus attention." Les médecins lui ont ainsi prescrit du repos, jusqu'à ce mercredi, où le comédien pourra reprendre le chemin du théâtre.

Retour sur son malaise en pleine représentation théâtrale

En pleine représentation de la pièce "Lapin" au théâtre Edouard VII de Paris, Pierre Arditi avait fait un malaise sur scène le 27 septembre 2023. L'acteur de 78 ans a immédiatement été admis en urgence absolue à l'hôpital Lariboisière, dans le Xe arrondissement de Paris. Il était sorti de l'hôpital dès le lendemain, disant avoir été victime d'un "malaise vagal et d'une hypoglycémie".

Après une pause d'une semaine, Pierre Arditi avait repris les représentations de la pièce "Lapin" de Samuel Benchetrit. "Tous les lundis, soir de relâche, Muriel Robin se rend chez Pierre Arditi pour passer la soirée avec lui. Comme tous les lundis, ils partagent un dîner et profitent de leur amitié. Mais ce soir, pour la première fois, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls... mais beaucoup plus...", indique le synopsis de la pièce de théâtre sur Internet.

Les spectateurs qui avaient réservé une place pour la pièce peuvent se faire rembourser auprès du théâtre, ou modifier la date de leur venue