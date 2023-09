Mort de Catherine Lachens : de quelle maladie souffrait l'actrice apparue dans Scènes de Ménage ?

Véritable figure des comédies françaises dans les années 70-80, Catherine Lachens s'est éteinte mercredi 27 septembre 2023 à l'âge de 78 ans. Elle luttait depuis plusieurs mois contre un cancer.

La série Scènes de Ménage est à nouveau en deuil. Quelques mois seulement après le décès de Marion Game, survenu en mars dernier, Gérard Hernandez perd une autre de ses partenaires. Catherine Lachens s'est en effet éteinte mercredi 27 septembre 2023. Âgée de 78 ans, celle qui est née le 2 septembre 1945 à Boulogne-Billancourt, est morte des suites d'un cancer "contre lequel elle luttait depuis quelques mois", a fait savoir son entourage auprès de l'AFP, dont Le Figaro se fait l'écho. L'actrice était hospitalisée à Paris.

Si Catherine Lachens avait joué qu'un tout petit rôle dans la célèbre série de M6, interprétant Évelyne, l'amie prostituée de Huguette (Marion Game) et de Raymond (Gérard Hernandez), l'actrice laisse derrière elle une filmographie qui n'a rien à envier aux plus grands. Figure des comédies dans les années 70-80, elle aura tourné au cours de sa carrière avec des grands noms du 7e art tels que Georges Lautner, Yves Boisset ou encore Jacques Deray.

On compte ainsi dans sa filmographie des classiques comme Flic ou voyou de Georges Lautner et Je suis timide mais je me soigne réalisé par Pierre Richard. En 1995, elle avait prêté ses traits à Fabienne, la patronne du Sopha dans Gazon maudit de Josiane Balasko. L'année suivante, elle avait également séduit le public avec son rôle de directrice de l'agence matrimoniale dans Les Bidochon de Serge Korber.