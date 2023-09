"C'est un coup monté" : Hiromi Rollin dénonce des manipulations des enfants d'Alain Delon

La dame de compagnie d'Alain Delon, Hiromi Rollin, visée par deux plaintes de la part des enfants de l'acteur, a pris la parole pour la première fois, jeudi 28 septembre. Elle se dit victime d'un "coup monté".

[Mis à jour le 28 septembre 2023 à 20h38] Au début du mois de juillet 2023, les enfants d'Alain Delon avaient indiqué dans un communiqué qu'ils poursuivaient, Hiromi Rollin, dame de compagnie de leur père. Deux plaintes ont été déposées à son encontre : l'une par Anouchka et Alain-Fabien Delon pour "harcèlement moral", "détournement de correspondances" et "maltraitance animale", l'autre par Anthony Delon pour "harcèlement moral ", "violence sur personne vulnérable" et "abus de faiblesse". La sexagénaire, qui se présente comme la compagne d'Alain Delon, conteste ces accusations. "Toutes les accusations portées contre moi sont mensongères. Je n'ai absolument rien à me reprocher", a-t-elle indiqué au Parisien, jeudi 28 septembre, dans un courrier transmis par l'intermédiaire de son avocat.

"C'est un coup monté pour me faire sortir de la vie de leur père. C'était leur unique but. Comme nous nous aimons, la seule solution pour eux était d'inventer des choses pour me mettre en cause. C'est une instrumentalisation de la justice", a-t-elle affirmé au journal francilien. Elle a également réfuté le terme "dame de compagnie" qui a été employé par Anthony Delon pour la qualifier. "C'est ignoble, c'est une pure invention. Nous nous comportions comme un couple normal", a-t-elle assuré, ajoutant qu'elle vivait depuis dix-sept ans avec Alain Delon.

Selon elle, l'acteur entretient des relations conflictuelles avec ses fils, ce qui pourrait expliquer leur démarche. Elle estime qu'Alain Delon est manipulé par ses enfants. "Je ne sais même pas s'il est au courant de ce qu'ils me font subir depuis le 5 juillet. Alain n'a pas assisté à mon expulsion, je ne sais pas ce qu'ils lui ont dit par la suite sur les raisons de mon absence", a expliqué Hiromi Rollin.

Une "relation d'amour" avec Alain Delon

Hiromi Rollin assure qu'elle entretient une "relation d'amour" depuis trente-trois ans avec Alain Delon. Elle a ainsi confié qu'elle s'était rapprochée de la star, depuis que celui-ci a été victime d'un AVC. "Je me suis occupée de lui toute seule, je n'ai jamais eu aucune aide de ses enfants, ni la moindre reconnaissance de leur part", a-t-elle indiqué au Parisien. "Ces derniers temps, Alain commençait à réfléchir à comment me protéger pour l'avenir. Le mariage avait été évoqué", a souligné Hiromi Rollin. Selon elle, l'acteur, qui s'est associé à ses enfants pour lui demander de quitter son logement, a été manipulé par ses enfants. "C'est impossible qu'il ait signé cette lettre en connaissance de son contenu car tout allait bien dans notre couple. On était toujours amoureux au bout de trente-trois ans", a-t-elle affirmé.