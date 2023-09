"Je suis dévasté" : Les acteurs d'Harry Potter rendent hommage à Michael Gambon

Michael Gambon, acteur qui incarnait Dumbledore dans la saga Harry Potter, est décédé à 82 ans. Daniel Radcliffe, Emma Watson et d'autres acteurs de la franchise ont rendu hommage au comédien.

Les Potterheads sont en deuil depuis jeudi 28 septembre 2023 et l'annonce du décès de Michael Gambon. Âgé de 82 ans, le second interprète d'Albus Dumbledore dans six films de la franchise "Harry Potter" a été emporté par une pneumonie.

Suite à cette triste nouvelle, plusieurs acteurs de la saga magique ont pris la parole pour rendre hommage à l'acteur britannico-irlandais. C'est le cas de Daniel Radcliffe, l'interprète du rôle-titre, qui a pleuré la perte du comédien dans un communiqué de presse transmis au Hollywood Reporter : "Avec le décès de Michael Gambon, le monde est devenu beaucoup moins amusant. Il était l'un des acteurs les plus brillants avec lesquels j'ai eu le privilège de travailler, mais malgré cet immense talent, je me souviendrais surtout du plaisir qu'il prenait à faire son métier."

"Je suis dévasté d'apprendre sa mort"

Le comédien s'est souvenu également du caractère de Michael Gambon, qui "était farceur, irrévérencieux et tellement drôle. Il a rempli de joie et rendu mémorables nos heures passées devant des fonds verts. Je suis dévasté d'apprendre sa mort, mais reconnaissant de faire partie de ceux qui ont pu travailler avec lui."

Emma Watson, qui jouait Hermione Granger a également eu une pensée pour Michael Gambon sur son compte Instagram : "Gentil, gentil, gentil Michael Gambon. Tu n'as jamais pris tout ça trop au sérieux, mais tu as tout de même réalisé les prestations les plus sérieuses avec une incroyable gravité. Merci de nous avoir montré ce que c'était de faire preuve de grandeur avec légèreté. Tu nous manqueras".

Sur Instagram également, Rupert Grint (Ron Weasley dans la saga) s'est dit "très triste d'apprendre le décès de Michael. Il apportait tellement de chaleur et de malice sur le plateau chaque jour. Il m'a toujours captivé lorsque j'étais enfant, et il m'a inspiré à chercher de l'amusement et de l'excentricité dans la vie". Un acteur très apprécié de ses pairs nous a définitivement quittés.