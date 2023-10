Après la lettre de Gérard Depardieu, Charlotte Arnould dénonce "un message immonde"

Mis en examen pour viols et agressions sexuelles, Gérard Depardieu a publié une lettre ouverte dans Le Figaro dans lequel il niait les faits qui lui sont reprochés. Charlotte Arnould, qui l'accuse de viols, a répondu ce lundi.

La passe d'armes médiatique entre Gérard Depardieu et Charlotte Arnould se poursuit. Au lendemain d'une lettre publiée dans Le Figaro, dans laquelle l'acteur français de 74 ans niait les accusations de viols et agressions sexuelles dont il fait l'objet et pour lesquelles il est mis en examen, celle qui l'accuse réplique dans une interview à Elle.

"C'est un message vraiment immonde", réagit la jeune femme de 27 ans. "Il m'a souillée en 2018 et, d'une certaine façon, il continue de le faire par les mots". Selon la plaignante, il s'agirait d'une "nouvelle stratégie" de communication, "l se place en tant que victime afin de susciter la compassion et de semer le doute".

Auprès de Elle, Charlotte Arnould donne davantage de détails sur l'agression qu'elle dit avoir subie : "Lorsque je me rends chez lui, j'ai 22 ans, je pèse 37 kilos car je souffre d'anorexie, et c'est un ami de mon père". "Au bout de 10 minutes", il aurait "mis sa main dans [sa] culotte". "A aucun moment, je n'ai été consentante".

Gérard Depardieu se défend

Ce dimanche 1er octobre 2023, Gérard Depardieu avait publié une tribune libre dans Le Figaro, dans laquelle il démentait une nouvelle fois les faits qui lui sont reprochés, assurant n'être "ni un violeur, ni un prédateur". "Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme", affirme-t-il dans cette colonne, ajoutant que ces accusations "l'atteigne" (sic) et "l'éteigne" (sic). "Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation", affirme-t-il dans cette lettre. "Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au Cirque d'Hiver. Je lui ai dit non. Elle a déposé plainte."

Sur les reproches qui lui ont été faits sur son comportement sur les plateaux de tournage, il assure avoir voulu "tester les limites, bousculer certitudes, habitudes". "Si, pensant vivre intensément le présent, j'ai blessé, choqué qui que ce soit, je n'ai jamais pensé à faire de mal et je vous prie de m'excuser de m'être comporté comme un enfant qui veut amuser la galerie." Il s'agit de sa première réaction publique à cette affaire, puisqu'il ne s'était auparavant exprimé que par voie d'avocats.

Mis en examen depuis 2020

Charlotte Arnould avait porté plainte contre Gérard Depardieu en 2018. Elle l'accuse de l'avoir violée à deux reprises à son domicile parisien, quelques jours auparavant. Le comédien a toujours nié les faits et avait d'abord bénéficié d'un non-lieu.

Mais le dossier a été finalement rouvert et l'acteur de "Cyrano" et "Astérix et Obélix" a finalement été mis en examen pour viols et agressions sexuelles en décembre 2020. En avril 2023, treize autres femmes accusent Gérard Depardieu de harcèlement et agression sexuelle dans les colonnes de Médiapart.