Affaire Delon : sa fille Anouchka dénonce les "allégations fallacieuses" d'Hiromi Rollin

Anouchka Delon, fille d'Alain Delon, va s'exprimer, dimanche 8 octobre, dans l'émission "Sept à huit". C'est la première fois qu'elle prend la parole depuis la procédure entamée contre Hiromi Rollin.

En juillet 2023, Hiromi Rollin, présentée comme la "dame de compagnie" d'Alain Delon, a été délogée de chez l'acteur. Les enfants de celui-ci avaient indiqué, dans un communiqué, qu'ils poursuivaient Hiromi Rollin. Deux plaintes ont été déposées à son encontre : l'une par Anouchka et Alain-Fabien Delon pour "harcèlement moral", "détournement de correspondances" et "maltraitance animale", l'autre par Anthony Delon pour "harcèlement moral ", "violence sur personne vulnérable" et "abus de faiblesse". Fin septembre, Hiromi Rollin a répondu à ces accusations dans une interview accordée au Parisien. Elle se présente comme la "compagne" d'Alain Delon et dit vivre une relation amoureuse avec lui depuis trente-trois ans. Selon Hiromi Rollin, ces plaintes sont un "coup monté" des enfants d'Alain Delon pour l'éloigner de l'acteur. "Je me suis occupée de lui toute seule, je n'ai jamais eu aucune aide de ses enfants ni la moindre reconnaissance de leur part", a-t-elle précisé au Parisien.

Anouchka Delon, qui vise Hiromi Rollin dans une plainte, a réagi le jour de la parution de cet article du Parisien en publiant une photographie sur Instagram. Elle a indiqué que le cliché avait été pris le 11 juillet 2023, six jours après l'expulsion d'Hiromi Rollin du domicile d'Alain Delon. "Heureux, on revit tous. Mme Rollin s'évertuera coûte que coûte à faire d'un mensonge une vérité. TOUTES les occasions seront bonnes pour nous salir. Une enquête est en cours. Nous avons confiance. Je ne laisserai personne entacher l'honneur de la famille et encore moins celui de mon père", a-t-elle écrit.

"J'aurai l'occasion de répondre très bientôt aux allégations fallacieuses de Mme Rollin", conclut Anouchka Delon dans sa publication. Dimanche 8 octobre, la fille d'Alain Delon est ainsi l'invitée d'Audrey Crespo-Mara dans l'émission Sept à huit. Elle aura certainement à cœur de présenter sa famille soudée, alors qu'elle bénéficie du soutien de son demi-frère, Anthony Delon. Sous sa publication Instagram, celui-ci a commenté : "T'inquiète, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre…". Invité le 2 octobre sur le plateau de BFM TV, le fils aîné de l'acteur a renouvelé ses accusations contre Hiromi Rollin, estimant que son père était "en danger psychologique".