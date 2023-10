Affaire Alain Delon : "Qu'elle sorte de notre vie", sa fille Anouchka réagit à l'affaire Hiromi Rollin

La fille d'Alain Delon a pris la parole pour la première fois sur l'affaire Alain Delon-Hiromi Rollin dans l'émission "Sept à huit" ce dimanche.

Anouchka Delon s'est exprimée pour la première fois sur l'affaire Hiromi Rollin ce dimanche 8 septembre. Invitée d'Audrey Crespo-Mara dans l'émission Sept à huit, la fille d'Alain Delon a affirmé que son père ne lui "a jamais présenté Hiromi Rollin officiellement". "Elle s'occupait de la résidence secondaire de notre père, mais il ne me l'a jamais présentée comme ça. Il ne m'a jamais présenté cette femme comme étant sa compagne, jamais."

Elle assure ainsi que ce serait Hiromi Rollin qui aurait "forcé" Alain Delon à la présenter comme "sa compagne" dans Paris Match et dans une émission de TV5 il y a quelques mois : "Quand vous vivez avec une femme qui vous martèle toute la journée: 'Dis que je suis ta compagne, dis que je suis ta compagne, je veux t'épouser, je veux que tu me laisses la maison, à un moment donné ça s'appelle du harcèlement moral. Être derrière quelqu'un toute la journée à japper, à un moment donné ça vous prend la tête.'"

"Je lui demande rien à Hiromi Rollin. Qu'elle sorte de notre vie, c'est tout." Anouchka Delon affirme ainsi au micro d'Audrey Crespo-Mara que son père "vit bien" le départ d'Hiromi Rollin et la procédure judiciaire. Elle rappelle également qu'Alain Delon a co-signé la plainte de ses enfants : "Il était parfaitement conscient de ce qu'il fait."

En juillet 2023, Hiromi Rollin, présentée comme la "dame de compagnie" d'Alain Delon, a été délogée de chez l'acteur. Les enfants de celui-ci avaient indiqué, dans un communiqué, qu'ils poursuivaient Hiromi Rollin. Deux plaintes ont été déposées à son encontre : l'une par Anouchka et Alain-Fabien Delon pour "harcèlement moral", "détournement de correspondances" et "maltraitance animale", l'autre par Anthony Delon pour "harcèlement moral ", "violence sur personne vulnérable" et "abus de faiblesse".

Hiromi Rollin a déposé plainte à son tour

Fin septembre, Hiromi Rollin a répondu à ces accusations dans une interview accordée au Parisien. Elle se présente comme la "compagne" d'Alain Delon et dit vivre une relation amoureuse avec lui depuis trente-trois ans. Selon Hiromi Rollin, ces plaintes sont un "coup monté" des enfants d'Alain Delon pour l'éloigner de l'acteur. "Je me suis occupée de lui toute seule, je n'ai jamais eu aucune aide de ses enfants ni la moindre reconnaissance de leur part", a-t-elle précisé au Parisien.

Hiromi Rollin a porté plainte à son tour contre les enfants d'Alain Delon pour "dénonciation calomnieuse". Anouchka Delon a régi à cela dans Sept à Huit : "Nous on a rien à se reprocher, il n'y a aucun problème", assure-t-elle, affirmant également avoir filmé la scène de l'expulsion d'Hiromi Rollin de la résidence de Douchy, vidéo qui aurait été confiée à la justice.

Au sujet des 110 000 euros qui auraient été retrouvés par les gendarmes chez Hiromi Rollin, Anouchka Delon ne cache pas ses suspicions, affirmant qu'"elle retirait des sommes d'argent assez conséquentes sur des semaines" avec la carte bancaire de l'acteur, se demandant "où ils partent".