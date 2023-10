Mort d'Henri Serre : "Jules et Jim", "Fantômas"... Ses plus grands rôles

L'acteur Henri Serre, connu pour avoir joué dans "Jules et Jim" de François Truffaut, est mort lundi 9 octobre à 92 ans. Retour sur sa carrière de comédien.

L'un des visages de la Nouvelle Vague nous a quittés. L'acteur Henri Serre est décédé lundi 9 octobre dans sa demeure à Saint-Jean-de-Bruel, dans l'Aveyron. Les circonstances entourant sa mort n'ont pas été explicitées. Il était âgé de 92 ans.

Si son visage vous est familier, il y a de grandes chances que ça soit grâce au film Jules et Jim. Ce long-métrage sur un triangle amoureux, une révolution pour l'époque, a été réalisé par François Truffaut. Sorti au cinéma en 1962, il est aujourd'hui devenu culte. Henri Serre y incarnait le Jim du titre, donnant la réplique à Jeanne Moreau et Oscar Werner.

Mais la carrière d'Henri Serre ne peut pas être réduite uniquement à Jules et Jim. Tout d'abord parce qu'il a commencé sa carrière dans les années 1950 en se produisant comme chanteur dans les cabarets parisiens. Par la suite, il s'est tourné vers les planches de théâtre, mais aussi le petit et le grand écran, avec Jules et Jim donc, mais pas que.

Parmi les titres de la Nouvelle Vague que l'on retrouve dans sa filmographie, citons Le Feu Follet (1963) ou encore Le combat dans l'île (1962).

Henri Serre face à Fantômas

Henri Serre est apparu dans le film Fantômas contre Scotland Yard en 1967, face aux monuments Jean Marais et Louis de Funès. Il y incarnait le rôle d'André Berthier.

On a également pu le voir dans Section spéciale de Costa Gavras, ou encore dans Atout coeur pour OSS 117. Au cinéma, son dernier rôle remonte à l'année 1990, dans Mister Frost de Philippe Setbon.

A la télévision, Henri Serre s'est illustré dans plusieurs feuilleton, comme Sixième gauche, Riviera, Beaumanoir ou encore Belle époque, tous dans les années 1990. Diffusée en 1995, Belle époque est la dernière production dans laquelle il est apparu en tant qu'acteur.