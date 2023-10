Anouk Grinberg assure "avoir vu" Gérard Depardieu agresser des femmes

L'actrice Anouk Grinberg témoigne auprès du magazine Elle et affirme avoir vu Gérard Depardieu commettre plusieurs agressions sexuelles, physiques et verbales par le passé.

Depuis la mise en examen de Gérard Depardieu pour viols et agressions sexuelles, le cinéma français reste mutique. Jusqu'à aujourd'hui. Dans un entretien au magazine Elle, à paraître ce jeudi 12 octobre, la comédienne Anouk Grinberg décide de briser "un silence assourdissant" et apporte son soutien à Charlotte Arnould. Cette dernière a porté plainte contre l'acteur en août 2018, assurant avoir été violée à deux reprises.

L'actrice Anouk Grinberg, qui a tourné deux fois avec Gérard Depardieu au cours de sa carrière et l'a fréquenté plusieurs fois lorsqu'elle entretenait une relation avec Bertrand Blier, dit que "tous ceux qui ont travaillé avec Depardieu savent qu'il agresse les femmes".

Proche de Charlotte Arnould depuis 2018, Anouk Grinberg assure qu'elle "ne peux plus [se] taire". Gérard Depardieu a publié une lettre au Figaro, niant les accusations dont il fait l'objet. "Moi, je l'ai vu le faire pendant tout ce temps ! Verbalement, physiquement", précise l'actrice vue dans La nuit du 12 ou encore Un héros très discret. "Je l'ai vu mettre des mains aux fesses à des femmes, leur toucher les seins, le sexe, tout en blaguant."

Anouk Grinberg admet avoir été "complice"

Gérard Depardieu est mis en examen pour viols et agressions sexuelles depuis 2020, suite à la plainte déposée par Charlotte Arnould, qui l'accuse de deux viols. Dans les colonnes de Médiapart, le 11 avril 2023, treize autres femmes ont témoigné contre le comédien, l'accusant de violences sexuelles. L'acteur nie les faits qui lui sont reprochés, assurant n'être "ni un violeur, ni un prédateur".

Anouk Grinberg l'admet elle-même : en ne dénonçant pas avant les actions de Gérard Depardieu, elle a été "d'une certaine manière, complice. je ne lui ai pas dit 'Ta gueule !' Personne, jamais, ne lui a dit 'Ta gueule !'. Et il disait en ricanant : 'Il faut que je fasse gaffe, la justice m'emmerde à cause d'une petite qui me traîne en justice." L'intégralité de l'entretien avec Anouk Grinberg est à retrouver dans Elle dès ce jeudi 12 octobre.