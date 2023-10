Mort de Richard Roundtree : dans quels films a joué le "premier héros noir de film d'action" ?

L'acteur américain Richard Roundtree est décédé à l'âge de 81 ans ce mardi 24 octobre 2023. Il était connu comme la star de "Shaft" mais aussi comme "le premier héros noir de film d'action"..

Hollywood est en deuil. Richard Roundtree est décédé ce mardi 24 octobre, selon le site Deadline. L'acteur américain de 81 ans est mort entouré de sa famille "après un bref combat contre un cancer du pancréas", nous apprend le média spécialisé.

Richard Roundtree est une véritable figure aux Etats-Unis puisqu'il est considéré comme "le premier héros noir de film d'action". Son agent a fait savoir dans un communiqué auprès de Variety que "son oeuvre et sa carrière ont servi de tournant pour les premiers rôles masculins afro-américains au cinéma".

C'est surtout son grôle dans le film Les nuits rouges de Harlem (Shaft en version originale) qui lui vaut ce titre, film dans lequel il incarne le détective privé John Shaft.

Le succès du long-métrage lui a valu des suites (Les Nouveaux exploits de Shaft et Shaft contre les trafiquants d'hommes) et des séries. Il a incarné l'oncle puis le père de John Shaft, nouvelle incarnation par Samuel L. Jackson, en 2000 et 2019.

D'autres rôles au cinéma et à la télévision

Mais Richard Roundtree n'a pas incarné uniquement John Shaft (ou un membre de sa famille). On a également pu le voir dans les films Tremblement de terre, Bons baisers d'Athènes, Seven, George de la jungle ou encore Brick et Speed Racer.

C'est également un visage familier dans certaines séries américaines, apparu dans MacGyver (saison 56 épisode 1), Heroes (Charles Deveaux), Desperate Housewives (Jerry Shaw) ou encore Grey's Anatomy (Donald Burke)et Mentalist (saison 3 épisode 11). De 2019 à 2020, il tient un rôle récurrent dans Bienvenue chez Mamilia, qui marque également sa dernière apparition à l'écran.