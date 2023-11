Jamie Foxx accusé d'agression sexuelle : que dit la plainte ?

L'acteur américain Jamie Foxx fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés en 2015 à New-York.

Jamie Foxx est visé par une plainte pour agression sexuelle. Celle-ci a été déposée auprès de la cour suprême de l'Etat de New-York, pour des faits qui se seraient produits en août 2015 à Manhattan. Pour l'heure, ni l'acteur américain de 55 ans, ni ses représentants, n'ont souhaité réagir à ces accusations malgré les sollicitations des médias américains.

La plaignante, qui est restée anonyme, dénonce le comportement de Jamie Foxx, lors d'une soirée organisée dans un bar-restaurant du centre de New-York. Elle raconte qu'elle se trouvait sur le toit-terrasse de cet établissement, assise non loin du comédien oscarisé.

Après qu'elle lui ait demandé une photo, elle raconte que Jamie Foxx se serait montré insistant à son égard et l'aurait complimenté sur son physique. Elle affirme qu'il l'a prise à part et qu'il aurait ensuite tenté de toucher sa poitrine par-dessous ses vêtements avant de mettre sa main dans son pantalon, malgré ses gestes de protestation. Il aurait alors mis "ses doigts sur et dans son vagin et son anus" contre sa volonté, raconte Variety qui a eu accès à la plainte.

Un agent de sécurité n'a pas réagi

Un agent de sécurité aurait assisté à la scène sans intervenir. C'est une amie de la plaignante qui a fini par l'aider à s'en sortir. La plaignante a demandé une compensation suite à la "douleur, la souffrance, la détresse émotionnelle, l'anxiété et l'humiliation" qu'aurait provoqué cette agression.

L'établissement où se seraient produits les faits sont également dans le viseur de la justice, puisque l'agent de sécurité n'aurait pas réagi, tout comme le gérant qui n'a pas été suffisamment vigilant.

Cette plainte intervient quelques jours seulement après l'expiration d'une loi de l'Etat de New-York, qui permettait, pendant un an, de porter plainte pour des violences sexuelles au civil même si les faits étaient prescrits.