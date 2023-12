Une nouvelle plainte pour agression sexuelle déposée contre Gérard Depardieu

La comédienne Hélène Darras a porté plainte contre Gérard Depardieu en septembre dernier, selon Franceinfo. L'acteur est déjà mis en examen pour viols et agressions sexuelles.

En octobre dernier, Gérard Depardieu affirmant dans une lettre au Figaro n'avoir "jamais abusé d'une femme". Depuis 2020, le monstre "sacré" du cinéma français est mis en examen pour viol et harcèlement sexuel suite à la plainte de Charlotte Arnould. Depuis, une autre femme a déposé plainte contre l'acteur, l'accusant d'agression sexuelle sur le tournage du film Disco, en 2007.

Selon les informations de franceinfo et suite à un témoignage diffusé dans Complément d'enquête ce jeudi soir, l'actrice Hélène Darras a porté plainte en septembre 2023. Le parquet de Paris étudierait actuellement l'"orientation" à donner à l'affaire. Néanmoins, les faits dénoncés dans cette plainte pourraient être prescrits, puisque le délai dans le cadre d'accusations d'agressions sexuelles est de 6 ans.

Dans le témoignage relayé par franceinfo ce mercredi 6 décembre, Hélène Darras raconte qu'elle était une figurante de 26 ans lorsqu'elle se retrouve sur le tournage de Disco, film réalisé par Fabien Onteniente, en 2007. Au casting, on retrouve notamment Franck Dubosc, mais également Gérard Depardieu.

"Je suis pétrifiée"

"Il me regarde comme si j'étais un morceau de viande", affirme la plaignante. Elle accuse alors l'acteur de lui avoir touché les hanches et les fesses, avant de lui proposer de monter dans sa loge. "Je lui dis non, mais ça ne change rien au fait qu'entre les prises, il va continuer à me peloter, raconte-t-elle. Je suis pétrifiée." A l'époque, la jeune actrice aurait décidé de ne pas ébruiter l'affaire pour ne pas "être blacklistée à 26 ans". Depuis, elle avait apporté son témoignage à la police en mars 2022.

Gérard Depardieu n'a pas souhaité répondre aux équipes de Complément d'enquête, ni directement ni par le biais de son avocat. Les journalistes de l'émission de France 2 ont contacté le réalisateur du film, Fabien Onteniente, qui dit ne pas avoir souvenir de soucis sur le tournage, même s'il assure avoir recadré Depardieu sur le tournage du film Turf quelques années plus tard, à cause de son comportement déplacé avec des figurantes.

Gérard Depardieu visé par une plainte pour viol

Cela fait depuis 2018 que Gérard Depardieu est accusé de viol et harcèlement sexuel par Charlotte Arnould, alors âgée de 22 ans, qui se présente comme une comédienne et fille d'un ami de l'acteur. Deux ans plus tard, l'acteur est mis en examen pour viols et agressions sexuelles. L'acteur a toujours démenti les faits.

Depuis, d'autres femmes ont témoigné contre le comportement de Gérard Depardieu. Treize d'entre elles ont notamment accusé le comédien de violences sexuelles dans un article de Médiapart. Une nouvelle fois, Gérard Depardieu conteste les accusations, et se défend dans une lettre ouverte au Figaro, en octobre 2023, en assurant qu'il n'a "jamais abusé d'une femme."

Le numéro de Complément d'enquête sur Gérard Depardieu est diffusé au programme TV ce jeudi 7 décembre 2023 à 23h sur France 2.