Gérard Depardieu : la vidéo obscène de l'acteur, montrée par Complément d'enquête, fait le tour du web

Un numéro de Complément d'enquête sur Gérard Depardieu est diffusé ce jeudi soir, à 23h. Le comportement de l'acteur avec les femmes est épinglé, un extrait particulièrement choquant fait le tour de la Toile.

C'est une vidéo accablante pour Gérard Depardieu qui fait le tour de la Toile ce jeudi. En amont de la diffusion d'un numéro de Complément d'enquête ce jeudi soir, qui revient sur le comportement problématique que l'acteur aurait envers les femmes, France Télévision a partagé un extrait de son documentaire sur les réseaux sociaux.

Ces images proviennent d'un documentaire réalisé par Yann Moix en 2018 et qui n'a jamais été diffusé publiquement. On y voit Gérard Depardieu en visite en Corée du Nord à l'occasion des 70 ans du régime de Pyongyang. Sur ces images, l'acteur a systématiquement un comportement déplacé et obscène envers les femmes qu'il croise, face caméra.

"Tu vas te prendre une belle douche tu vas penser à moi", dit-il notamment à sa traductrice, avant d'ajouter "sa petite chatte". On peut également entendre Gérard Depardieu dire dans cet extrait : "Les femmes adorent faire du cheval, elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle... C'est des grosses salopes" (sic).

Une petite fille sexualisée

L'acteur sexualise même une petite fille d'une dizaine d'années qui monte à cheval, ajoutant : "si jamais il galope, elle jouit. C'est bien ma fifille, continue". Plus tard, le comédien, enchaîne les blagues plus que graveleuses : après s'être pesé, il dit à sa traductrice qu'il pèse "124" avant d'ajouter : "et encore je ne suis pas en érection, en érection, 126".

Celle-ci va devoir subir ces propos vulgaires et particulièrement explicites pendant des longues minutes. Le comédien septuagénaire dit notamment avoir "une poutre dans le caleçon", avant d'exploser de rire. Lorsque plus tard, une femme les prend en photo, il lui demande littéralement : "prends la photo pendant que je touche le cul. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument".

Gérard Depardieu visé par plusieurs accusations

Ce voyage en Corée du Nord s'est produit en 2018, l'année lors de laquelle Charlotte Arnould, alors âgée de 22 ans, a accusé Gérard Depardieu de viol et agression sexuelle sur un tournage. Depuis 2020, l'acteur est mis en examen et d'autres femmes ont dénoncé son comportement, notamment 13 d'entre elles qui ont témoigné de violences sexuelles dans un article de Médiapart.

Parmi elles, on retrouve l'actrice Hélène Darras, qui accuse l'acteur de l'avoir agressé sexuellement sur le tournage du film Disco, en 2007. Son témoignage sera diffusé dans le numéro de Complément d'enquête ce soir. En septembre dernier, celle-ci a porté plainte contre le monstre du cinéma français.

De son côté, Gérard Depardieu a toujours démenti les accusations portées contre lui, affirmant n'avoir "jamais abusé d'une femme" dans une lettre ouverte au Figaro, en octobre dernier.

Le numéro de Complément d'enquête sur Gérard Depardieu est diffusé au programme TV ce jeudi 7 décembre 2023, à 23h, sur France 2.