Malaise de Pierre Arditi : quand va-t-il remonter sur scène ?

Son entourage avait d'abord assurer que Pierre Arditi remonterait sur scène dès ce samedi 9 décembre, au lendemain d'un nouveau malaise. Mais son attachée de presse a finalement annoncé son retour le 13 décembre : "Pierre Arditi va beaucoup mieux après un léger malaise. Il est rentré chez lui. Il se sent en pleine forme et voulait reprendre ce samedi soir, mais sur ordre de ses médecins, il ne reprendra la pièce que mercredi soir", a-t-elle précisé à l'AFP.

Âgé de 79 ans, le comédien Pierre Arditi a été victime d'un malaise sur scène, vendredi 8 décembre au soir, rapporte BFM TV. Une vingtaine de minutes après le début de la pièce, il a commencé à ne plus se souvenir de son texte, avant de ne plus parler. Le rideau s'est baissé et le théâtre a été évacué. Il a été transporté à l'hôpital en urgence absolue vers 22 heures. Interrogé par BFM TV, l'acteur Jean-Michel Ribes, qui a eu Pierre Arditi au téléphone dans la journée, dit ne pas avoir "décelé de fragilité particulière, pas l'ombre d'une fragilité" chez le comédien.

"Je ne suis plus un jeune homme"

Ce malaise survient seulement deux mois après un précédent malaise sur scène, survenu le 27 septembre durant la représentation de la pièce Lapin au théâtre Edouard VII de Paris. Le comédien s'était arrêté pendant plusieurs semaines pour se reposer et avait recommencé à se produire sur scène au début du mois d'octobre, avant d'annuler de nouvelles représentations, pour cause de fatigue. La pièce avait repris dix jours plus tard. Sur le plateau de "C à vous", début novembre, l'acteur s'était confié : "N'étant plus un perdreau de l'année, malheureusement, je suis obligé d'admettre que je ne suis plus un jeune homme et que donc, il faut que je fasse un peu plus attention."