Mort de Guy Marchand : un cancer et la maladie pour ses dernières années

Dans une interview qu'il accordait en 2016 au magazine Platine, Vladimir Cosma avait expliqué l'importance du morceau "Destinée" dans la carrière de chanteur de Guy Marchand. "Cela a été une 'explosion' incomparable avec les succès de sa carrière discographique. Le maximum que Guy Marchand a vendu, c'est 40 000 disques, alors que tout à coup, on était en tête des charts, sur Europe 1, partout, un vrai tube, avec 700 000, 800 000 disques vendus."

Sur X, anciennement Twitter, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a rendu hommage à Guy Marchand à l'annonce de sa mort, vendredi 15 décembre. Elle a salué, un homme qui a "croqué la vie impatiemment". Pour elle, " le guignol des Buttes-Chaumont" a accompagné de nombreux Français. "Sa voix de crooner et son panache vont nous manquer", a-t-elle conclu.

10:40 - "Sans lui je ne pourrais plus jouer", Guy Marchand remerciait son fils

Durant les dernières années de sa vie, à plus de 80 ans, Guy Marchand a continué à tourner dans plusieurs films. Il était aidé au quotidien par Jules, son fils. En octobre 2021, l'acteur confiait au Parisien : " Je ne sais rien faire, à part jouer entre Moteur et Coupez". Il ajoutait, à propos de son fils : "Sans lui, je ne pourrais plus jouer".