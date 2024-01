Des stars d'Hollywood font-elles vraiment partie de la "liste" de Jeffrey Epstein ?

Les noms d'acteurs américains sont cités dans les pages d'auditions et de dépositions réalisées dans le cadre d'une plainte en diffamation opposant une accusatrice de Jeffrey Epstein à son ancienne compagne. Mais que dit vraiment le document à leur sujet ?

L'affaire Epstein est de retour dans toutes les conversations. En cause : des documents judiciaires liés à une plainte en diffamation entre une accusatrice de l'homme d'affaires et son ancienne compagne ont été publiés ce jeudi 4 janvier 2024. En 2016, Viginia Giuffre, l'une des principales accusatrices de Jeffrey Epstein, poursuivait en diffamation Ghislaine Maxwell, son ex.

Depuis, il a été révélé que le multimillionnaire a abusé sexuellement de nombreuses jeunes filles sur son île et qu'il les recrutait avec l'aide de son ancienne compagne (condamnée à 20 ans de prison en 2022) pour offrir des "massages" et faveurs sexuelles à certains de ses amis. La question, désormais, était de savoir qui. Jeffrey Epstein, lui, a été retrouvé pendu dans sa cellule en juillet 2019, gardant pour lui certains de ses secrets.

Mais le 18 décembre dernier, le tribunal fédéral de Manhattan a ordonné la publication de quarante documents judiciaires liés à la procédure opposant Virginia Giuffre et Ghislaine Maxwell. Ceux-ci devaient révélés une "liste" de personnalités qui ont pu avoir un lien avec Jeffrey Epstein. Ce jeudi 4 janvier 2024, 940 pages de documents descellés ont été mises en ligne par le Guardian. Cependant, ces auditions et procès verbaux ne révèlent pas la liste des clients d'Epstein : beaucoup sont cités comme des connaissances, des anciens associés, quand d'autres sont identifiées comme des victimes.

Des stars citées mais pas accusées

Parmi les noms qui y apparaissent, on retrouve plusieurs acteurs hollywoodiens : Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Kevin Spacey, mais aussi Cate Blanchett ou Bruce Willis. Cependant, aucune de ces stars américaines n'est accusée d'actes criminels ou répréhensibles.

Lorsque l'on se plonge dans le document judiciaire rendu accessible par le Guardian, on constate que leurs noms apparaissent au cours d'auditions et de procès verbaux. La personne interrogée a confirmé n'avoir jamais rencontré les comédiens cités plus haut, et explique avoir seulement entendu leurs noms de la bouche de Jeffrey Epstein alors que ce dernier était au téléphone. Rien ne prouve dans ces documents qu'ils aient pu bénéficier de faveurs de jeunes filles ni qu'ils se soient rendus sur l'île du millionnaire.

D'autres noms sont cités, sans qu'ils ne soient nécessairement incriminés, comme David Copperfield, Naomi Campbell, Al Gore, Stephen Hawking ou Mickael Jackson. Déjà cités par le passé en lien avec l'affaire Epstein, on retrouve également les noms de l'ancien président américain Bill Clinton, proche du financier qui ne fait cependant pas l'objet d'accusations judiciairement répréhensibles, ou du prince Andrew. L'agent français de mannequins, Jean-Luc Brunel, qui avait été inculpé pour viols sur mineurs avant d'être retrouvé mort en prison en 2022, est aussi nommé. D'autres noms pourraient être dévoilés dans les prochaines semaines.