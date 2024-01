Affaire Delon : les enfants de l'acteur se déchirent, le point sur l'affaire

Les enfants d'Alain Delon se déchirent dans un affrontement judiciaire et médiatique. Mais quel est le cœur de l'affaire et où en est-on ? On fait le point.

Depuis le 4 janvier 2024, le clan Delon s'étiole dans une bataille judiciaire et médiatique qui prend d'énormes proportions. Anthony Delon et Alain-Fabien d'un côté, Anouchka Delon de l'autre, s'affrontent sur l'état de leur père et sur les décisions à prendre pour sa santé. Plusieurs plaintes ont été déposées par les uns et les autres, tandis qu'une expertise médicale demandée par le procureur de Montargis est en cours pour évaluer son état, et une éventuelle mise sous protection judiciaire.

Mais que se passe-t-il vraiment au sein de la famille Delon ? Et pourquoi le clan s'écharpe-t-il sur la place publique ? Ci-dessous, on fait le point sur l'affaire Delon et les différents camps qui s'affrontent aujourd'hui.

Ce que reproche Anthony Delon à Anouchka Delon

Dans les colonnes de Paris-Match ce jeudi 4 janvier 2024, Anthony Delon a annoncé avoir déposé une main courante contre sa demi-sœur, Anouchka Delon, le 7 novembre dernier. Le fils aîné d'Alain Delon accuse sa cadette de ne pas l'avoir tenu au courant de la "dégradation cognitive" de leur père. "Entre 2019 et 2022, mon père [a] été ­soumis à cinq tests cognitifs lors de ses visites à la clinique en Suisse. Il n'en a réussi aucun". Il reproche ainsi à Anouchka Delon d'avoir "clairement mis en danger" le comédien et d'être "indirectement complice de tous les abus et violences dont il a été la victime".

Au micro de BFM TV, Anthony Delon a assuré vendredi se battre pour son père, "pas pour une question de pognon ou d'héritage", assurant que la succession de l'acteur était déjà actée (50% de la fortune de l'acteur pour Anouchka Delon, 25% pour Anthony, 25% pour Alain-Fabien assure-t-il). "Je me bats pour que sa volonté soit respectée", explique-t-il avant d'affirmer que son père lui a assuré vouloir mourir à Douchy, mais que sa sœur, qu'il accuse d'avoir "une emprise" sur son père, voudrait "l'emmener en Suisse" pour des raisons fiscales.

Anouchka Delon réplique contre son frère

Directement visée par son demi-frère, Anouchka Delon a décidé de porter plainte le 5 janvier contre Anthony Delon pour diffamation, dénonciation calomnieuse, menaces et harcèlement selon Le Figaro. Dans un communiqué de son avocat, Me Christophe Ayela, la cadette des Delon s'est dite "choquée et attristée par les propos mensongers et insultants" de son frère à son encontre dans Paris-Match.

"Dans notre famille, comme dans toutes les familles, les choses n'ont pas toujours été simples, et je peux comprendre les failles et les blessures des uns et des autres. Mais il est temps désormais de ne laisser parler que la sérénité et peut-être plus encore... la pudeur", a-t-elle écrit dans ce communiqué. Toujours par le biais de son avocat, elle accuse Anthony Delon d'être "dans la rancœur, la jalousie, la revanche et participe a des querelles anciennes qui à l'évidence n'ont toujours pas été apaisées".

Anouchka Delon a pris la parole publiquement au micro de TF1 ce dimanche 8 janvier pour se défendre : "Je suis la fille de mon père, je ne suis pas la fille d'un portefeuille. Ce n'est pas une question d'argent". Interrogée sur la raison qui pouvait la pousser à vouloir transférer leur père en Suisse, elle assure que c'est "pour qu'il soit traité" médicalement. Quelques jours plus tard, son avocat Me Christophe Ayela a révélé avoir transmis un signalement à la justice pour "mise en danger" du comédien en assurant que ce dernier a arrêté ses traitements à la fin du mois d'août.

Alain-Fabien Delon rentre dans la bataille

Silencieux pendant plusieurs jours, Alain-Fabien Delon est finalement rentré dans la bataille judiciaire et médiatique qui oppose ses aînés. Il a porté plainte contre Anouchka le 22 décembre 2023 pour "abus de faiblesse au préjudice de leur père".

Le 7 janvier, il dévoile sur son compte Instagram des enregistrements d'Anouchka pris à son insu, alors qu'elle parlait avec le Samouraï. Alors qu'Alain-Fabien Delon affirme être sorti en laissant son téléphone sur la table, on peut entendre ce qui semble être sa soeur supposément à leur père : "On est en train de m'enterrer et toi, on est en train de te prendre pour un débile. Il faut que tu te méfies surtout [...]Le piège va se refermer sur toi". En commentaires, le troisième enfant d'Alain Delon s'interroge : "Pourquoi vouloir lui balancer ses mots et ce venin avant de dormir, lui mettre toute cette négativité en tête ?"

Et Alain Delon dans tout ça ?

Le coeur de l'affaire réside dans l'état de santé d'Alain Delon. Une expertise médicale a été ordonnée par le procureur de Montargis pour évaluer son état de santé et déterminer si une mise sous protection judiciaire, formulée par l'avocate d'Anthony Delon et de l'acteur, est nécessaire. L'acteur aurait arrêté ses traitements depuis la fin du mois d'août à la demande de ses deux fils, décision à laquelle s'oppose Anouchka Delon. Son fils Alain-Fabien Delon décrit son père comme étant dans "un état lamentable", le disant "très affaibli", "très anxieux", il "n'a plus de voix et parle avec beaucoup de peine", il "n'est pas toujours cohérent", il "ne sait pas quand c'est le matin ou le soir".

Le 5 janvier dernier, en réaction à l'interview d'Anthony Delon publiée dans Paris-Match, on apprend par le biais d'un communiqué de presse transmis par Me Ayela que l'acteur est "extrêmement choqué du déballage médiatique" et qu'il ne "supporte pas l'agressivité de son fils Anthony qui ne cesse de lui dire qu'il est sénile". Il estime également "choquant" que son aîné "prétende qu'il aurait vécu son dernier Noël" dans Paris-Match. L'avocat révèle alors qu'Alain Delon a décidé de porter plainte contre Anthony Delon pour diffamation. Anthony Delon a réagi sur Instagram, assurant que "[son] père a signé ce torchon sans en prendre la mesure, très certainement sans même le lire, lassé par tous ces conflits qui l'épuisent".

L'affaire Hiromi Rollin classée

En parallèle, les enfants d'Alain Delon était en conflit judiciaire avec Hiromi Rollin, qu'ils définissent comme la dame de compagnie de leur père (elle-même assure être sa compagne). Le tribunal de Montargis a mis un point final aux procédures le 4 janvier 2024, sans satisfaire aucune des deux parties.

Dans la première affaire, le tribunal de Montargis a classé sans suite les deux plaintes déposées par Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon contre Hiromi Rollin pour infraction insuffisamment caractérisées. Depuis le 5 juillet 2023, ils accusaient celle qu'ils qualifiaient de "dame de compagnie" de leur père de violence sur personne vulnérable, maltraitance animale, harcèlement moral, abus de faiblesse et détournement des correspondances pour "infractions insuffisamment caractérisées". Sur Instagram, Anthony Delon a fait savoir qu'il souhaitait se constituer partie civile dans cette affaire, "pour que la vérité soit faite".

Par la suite, Hiromi Rollin avait elle-même porté plainte contre les enfants d'Alain Delon. Celle qui se définissait comme la compagne du géant du cinéma français les accusait de violence en réunion et de vol lors de son expulsion de la propriété de l'acteur, à Douchy, le 5 juillet dernier. Sa plainte a elle aussi été classée sans suite, également pour "infractions insuffisamment caractérisées". Elle a annoncé par le biais de son avocat qu'elle n'en resterait pas là et qu'elle se porterait plainte contre les enfants Delon avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse.

Quelle est la fortune d'Alain Delon ?

Si les enfants assurent que la succession de l'acteur n'est pas au coeur de leur affrontement, rappelons que la fortune d'Alain Delon fait l'objet de beaucoup de fantasmes. TF1 annonçait le 7 janvier dernier qu'elle s'élevait à 300 millions d'euros, une somme jugée "fantaisiste" par son avocat auprès de la Tribune. Dans un documentaire diffusé en novembre 2009, la somme de 150 millions d'euros est évoquée, tandis qu'un expert estime auprès du Parisien que sa fortune s'élèverait à 50 millions d'euros. L'acteur est toujours propriétaires de plusieurs biens, notamment son immense propriété à Douchy, et posséderait une belle collection d'oeuvres d'arts.