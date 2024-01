Mort de Glynis Johns, connue pour son rôle dans "Mary Poppins", à 100 ans

L'actrice et chanteuse sud-africaine et britannique Glynis Johns est décédée à l'âge de 100 ans. En France, elle est surtout connue pour avoir joué dans "Mary Poppins".

L'actrice et chanteuse Glynis Johns est morte à l'âge de 100 ans ce jeudi 4 janvier 2024. La comédienne sud-africaine et britannique est décédée dans une maison de retraite de Los Angeles, a révélé son agent à la presse américaine. Celle qui était l'une des dernières représentantes du "Vieil Hollywood". Depuis le décès d'Olivia de Havilland en 2020, elle était la doyenne des actrices américaines nommées aux Oscars.

Glynis Johns était particulièrement connue en France pour avoir joué dans le film Mary Poppins en 1964. Si elle n'incarnait pas la nourrice aux pouvoirs magiques dans le film Disney, c'est elle qui jouait Mme Winifred Banks, mère des deux enfants dont Mary Poppins a la charge. On peut notamment l'entendre, dans le long-métrage, incarner la chanson des "Sœurs suffragettes".

Glynis Johns laisse derrière elle une grande carrière de 59 ans, ayant tourné dans pas moins de 35 films et séries, rapporte Allociné. Elle a d'ailleurs été nommée aux Oscars de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans Les horizons sans frontières (1960). Elle a également été nommé pour le Golden Globes de la meilleure actrice dans un film dramatique en 1963, pour son rôle dans Les Liaisons coupables.

Une carrière sur les planches

L'actrice et chanteuse sud-africaine et britannique était également un visage de la scène américaine : elle a ainsi remporté un Tony Awards pour son rôle de Desiree Armfeldt dans la comédie musicale A Little Night Music, en 1973. Elle y chantait notamment le titre "Send in the Clowns" écrit par la légende de Broadway Stephen Sondheim.

Au cinéma, c'était Elizabeth Taylor qui incarnait son rôle quatre ans plus tard, mais Glynis Johns est remonté sur les planches de Los Angeles pour réincarner Desiree Armfeld lors d'une reprise de la pièce en 1991.