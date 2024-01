Affaire Alain Delon : son fils Alain-Fabien porte plainte à son tour contre sa soeur

Le benjamin de la famille Delon rentre à son tour dans l'imbroglio judiciaire et attaque sa soeur Anouchka pour "abus de faiblesse".

La famille Delon continue de se déchirer à coup de procédures judiciaires. Alors que l'aîné, Anthony, avait déposé une main courante contre Anouchka, c'est au tour du benjamin de la fratrie, Alain-Fabien Delon, d'attaquer sa sœur en justice.

Ce lundi 8 janvier, le troisième enfant d'Alain Delon a annoncé sur BFM TV avoir porté plainte contre Anouchka Delon le 22 décembre dernier pour "abus de faiblesse et un nombre incalculanble de choses graves". Auprès de BFM TV, il accuse sa sœur "de se faire passer pour la petite fille chérie, tellement soucieuse de l'état de santé de son père" et l'accuse de ne pas être venue à leur réunion de famille à Noël. Il l'accuse également de dépenser d'importantes sommes d'argent pour envoyer des gardes du corps pour "l'espionner et le menacer". "Ce sont des méthodes de crapules, de mafieux".

Un enregistrement privé publié

D'abord en retrait de la bataille judiciaire et médiatique qui opposait ses aînés, Alain-Fabien Delon avait pris la parole ce dimanche soir en révélant un enregistrement privé qu'il présente comme une conversation entre son père et sa sœur, enregistrés à leur insu.

Dans cet extrait, on peut entendre ce qui semble être Anouchka Delon dire : "On est en train de m'enterrer et toi, on est en train de te prendre pour un débile. Il faut que tu te méfies surtout [...]Le piège va se refermer sur toi." En commentaires, le benjamin des Delon alertait sur l'état de santé du géant du cinéma français, aujourd'hui âgé de 88 ans : ""Papa est très affaibli [...]Papa est très anxieux. [...] Papa n'a plus de voix et parle avec beaucoup de peine. [...]Papa n'est pas toujours cohérent. [...] Papa et suggestible dans son état [...] Papa ne sait pas quand c'est le matin ou le soir."

Une nouvelle plainte qui déchire le clan Delon

Cette plainte déposée en décembre par Alain-Fabien s'ajoute à toutes celles qui déchirent la famille Delon depuis le début de l'année 2024. Le 4 janvier, l'aîné de la fratrie, Anthony Delon, annonçait dans Paris-Match avoir déposé une main courante contre sa sœur Anouchka. Il lui reproche de ne pas l'avoir tenu au courant de la "dégradation cognitive" de leur père.

Il assurait par la suite au micro de BFM TV que cette affaire n'avait rien à voir avec des questions d'héritage, mais que le coeur du conflit était sur le respect des dernières volontés de leur père. Il dit qu'Alain Delon souhaite finir ses jours à Douchy, tandis que sa soeur souhaite le transférer en Suisse. Selon l'aîné du clan, ce désir serait motivé par des raisons fiscales.

Anouchka Delon a contre-attaqué en annonçant porter plainte contre son demi-frère pour diffamation, dénonciation calomnieuse, menaces et harcèlement. Le 8 janvier, elle s'est exprimée sur les accusations dont elle fait l'objet au micro de TF1. Elle assure vouloir transférer son père en Suisse "pour qu'il soit traité" médicalement. "Je suis la fille de mon père, je ne suis pas la fille d'un portefeuille. Ce n'est pas une question d'argent."

Par l'intermédiaire de son avocat, Alain Delon a également fait savoir qu'il souhaitait porter plainte contre son aîné pour diffamation.