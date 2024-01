Maïwenn Le Besco condamnée à 400 euros d'amende pour avoir agressé Edwy Plenel

L'actrice et réalisatrice Maïwenn a été condamnée à une amende de 400 euros ce mardi 16 janvier 2024 pour avoir tiré les cheveux d'Edwy Plenel en février dernier, dans un restaurant de Paris.

Le tribunal de police de Paris a condamné ce mardi 16 janvier la réalisatrice et actrice Maïwenn Le Besco, connue sous le pseudonyme Maïwenn, à une amende de 400 euros pour violence volontaire sans ITT, après avoir agressé le journaliste Edwy Plenel dans un restaurant parisien, le 22 février 2023. Le co-fondateur de Médiapart recevra, pour sa part, un euro symbolique pour le préjudice moral. Selon les informations de Franceinfo, la cinéaste a également été condamnée à payer 1500 euros de préjudice moral pour Médiapart.

La réalisatrice de Polisse, Mon roi et plus récemment Jeanne du Barry faisait l'objet d'une plainte déposée le 7 mars dernier par Edwy Plenel. Ce dernier disait alors être en plein dîner avec un avocat lorsqu'"une femme, précédemment assise, seule, à une autre table (…) a surgi et dans un laps de temps très court a saisi ce dernier par les cheveux avec violence, lui renversant la tête en arrière et esquissant un crachat sur son visage".

L'actrice et réalisatrice a ensuite été identifiée par le personnel du restaurant avant d'en sortir précipitamment. En juin dernier dans Le Journal du Dimanche, Maïwenn Le Besco reprochait à Médiapart d'avoir utilisé des extraits d'une de ses auditions "sans [la] prévenir" recueillis dans le cadre d'un article sur les accusations de viols visant Luc Besson. "Tous à charge et utilisés de manière orientée, dit-elle dans le JDD. Dans ma vie, c'est un cataclysme."

"Je ne regrette pas"

Elle admettait alors que "rien ne justifie que l'on s'en prenne à un journaliste, rien ne justifie que l'on viole l'intimité d'une femme, qu'on trompe sa confiance" et que son geste est "bien peu par rapport à ce [qu'elle a] subi."

Durant l'audience devant le tribunal de police de Paris ce mardi, Maïwenn Le Besco a reconnu son geste, sans s'excuser : "Je sais qu'on ne se fait pas justice soi-même, qu'on ne règle pas les choses par la violence. Mais ces gens-là sont allés chercher une déposition très intime (…) donc je ne m'excuse pas et je ne regrette pas."