Gérard Depardieu en vacances à Dubaï : ces images qui font réagir les internautes

Des vidéos de vacances à Dubaï publiées par l'ami de Gérard Depardieu, Farid Khider, font réagir les internautes alors que l'acteur accusé de viols et agressions sexuelles était décrit comme "très isolé".

Depuis la diffusion du numéro de Complément d'enquête qui lui était consacré, en décembre dernier, Gérard Depardieu se faisait discret et n'était plus réapparu médiatiquement. Depuis les images en Corée du Nord où l'on voit l'acteur de 75 ans tenir des propos misogynes et grossiers à l'égard de femmes, il avait traversé la tempête médiatique en silence. Le comédien, également accusé de viols et agressions sexuelles, est réapparu sur les réseaux sociaux au début de ce mois de février 2024.

Le boxeur Farid Khider a en effet posté les 3 et 4 février des vidéos de ses vacances à Dubaï sur les réseaux sociaux, dans lesquelles on peut apercevoir son ami Gérard Depardieu. A la piscine, dans un restaurant, dans un café, près d'une voiture luxueuse de sport... l'acteur semble prendre du bon temps.

S'il n'y a rien de répréhensible au fait que Gérard Depradieu prenne des vacances à l'autre bout du monde, ces images font beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. En commentaires des vidéos, certains y voient une provocation, quand d'autres continuent d'afficher leur soutien à "la légende du cinéma français".

Gérard Depardieu "très isolé" ?

Peu de temps avant la publication de ces vidéos, les proches de Gérard Depardieu faisaient savoir encore qu'il était anéanti et isolé suite aux accusations dont il fait l'objet. Julie Depardieu déclarait en décembre dernier sur le plateau de Cnew que son père était "victime d'une chasse à l'homme inédite", qu'il était désormais "exclu de cette société parce qu'il a la liberté de parler comme il l'entend".

L'actrice Brigitte Fossé avait également raconté à Télé Loisirs le 26 janvier dernier, après avoir rencontré la fille de Depardieu, qu'elle lui aurait assuré que "Gérard était très isolé, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient des idées toutes faites qui, malheureusement, se sont mises à galoper, jusqu'à ce qu'il soit cloué au pilori. Que c'était trop pour lui, et qu'il était un peu perdu."