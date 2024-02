Après les accusations de Judith Godrèche, Jacques Doillon veut porter plainte pour "diffamation"

Alors que Judith Godrèche a porté plainte contre lui pour "viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité", le réalisateur Jacques Doillon réplique en déposant plainte pour diffamation.

A la veille des César, Jacques Doillon lance son offensive conte Judith Godrèche. Le réalisateur français a "décidé de porter plainte" pour "diffamation" contre l'actrice, qui l'accuse de l'avoir violée alors qu'elle était âgée de 15 ans. Dans un communiqué de presse envoyé à l'AFP ce jeudi 22 février, l'avocate du cinéaste dénonce des propos "ignobles" de la comédienne de 51 ans.

"Oser affirmer publiquement, comme elle l'a encore fait le 21 février dernier, que celui-ci aurait "couché avec des enfants" qui tournaient dans ses films est ignoble et dépasse l'entendement", écrit également l'avocate de Jacques Doillon dans ce communiqué. Ce mercredi soir, Judith Godrèche a cité un article de Télérama en story sur son compte Instagram, avant d'écrire : "En 2022, ce journal écrit que la spécialité de Doillon est de tourner avec des enfants". "Il manque une phrase : "Avec qui il couche"".

Le 6 février 2024, Judith Godrèche a porté plainte contre Jacques Doillon pour "viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité". Au micro de France Inter deux jours plus tard, l'actrice a évoqué deux agressions dont elle dit avoir été victime de la part de l'ex-époux de Jane Birkin et père de Lou Doillon (notamment). Jacques Doillon, lui, a toujours démenti les accusations dont il fait l'objet.

Rappelons que Judith Godrèche pourrait prendre la parole sur les violences sexuelles dans le monde du cinéma à l'occasion des César, ce vendredi 23 février, selon plusieurs médias, une information qui n'a pas été confirmée par la principale intéressée ni par les organisateurs.

Deux agressions dénoncées

La première agression dénoncée par l'actrice se serait déroulée "dans la maison de Jane Birkin". Elle n'en donnera pas les détails, mais assure que "personne ne l'a vu et je n'en ai parlé à personne". L'actrice n'en dira pas plus sur cette première accusation.

La seconde se serait déroulée sur le plateau de tournage du film La fille de 15 ans, réalisé par ce même Jacques Doillon. Elle incarne le rôle principal (et avait donc 15 ans à l'époque) face au cinéaste, qui est également acteur dans le film. "Tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi", précise-t-elle sur France Inter, sur 45 prises. "J'enlève mon pull, je suis torse nu, il me pelote, me roule des pelles." Elle assure que les faits se seraient déroulés devant Jane Birkin, alors toujours en couple avec le réalisateur, pour qui la "situation a été extrêmement douloureuse".

D'autres actrices accusent Jacques Doillon

Ces dénonciations sont intervenues alors que Judith Godrèche portait plainte contre un autre réalisateur, Benoît Jacquot, pour "viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans". Dans son sillage, d'autres actrices ont porté plainte pour dénoncer les comportements des autres cinéastes.

Anna Mouglalis (Baron noir) a notamment porté plainte contre Jacques Doillon en février. Elle l'accuse de l'avoir embrassée de force en 2011, lors du tournage du film Un enfant de toi, dans une cage d'escalier.

De son côté, l'actrice Isild Le Besco a également accusé Jacques Doillon de lui avoir refusé un rôle après plusieurs semaines de travail en affirmant que c'est parce qu'elle avait refusé ses avances. Elle raconte également avoir été victime de Benoît Jacquot, et a pris la parole pour dénoncer "l'emprise destructrice" (au Parisien) et les "violences psychologiques ou physiques" (au Monde) qu'elle dit avoir vécu cette fois avec le cinéaste. Elle envisage de déposer plainte contre les deux réalisateurs.