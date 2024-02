Nicolas Bedos jugé pour agression sexuelle : que reproche-t-on au réalisateur ?

Le réalisateur de "La Belle époque" et "Mascarade" est jugé ce jeudi 8 février 2024 pour "agression sexuelle en état d'ivresse".

Nicolas Bedos est convoqué ce jeudi 8 février par le tribunal correctionnel de Paris pour "agression sexuelle en état d'ivresse", pour des faits qui se seraient produits en juin 2023. Ce premier témoignage avait ouvert la porte à d'autres accusations contre le cinéaste quelques semaines plus tard, qui feront l'objet d'un procès en septembre. Mais selon l'avocate de la plaignante, Me Tewfik Bouzenoune, le procès de ce jeudi 8 février pourrait être renvoyé par le parquet. Ce dernier devrait en effet demander la jonction du dossier avec le second, précise l'AFP.

Le réalisateur français est visé par la plainte d'une jeune femme de 25 ans depuis le 12 juin 2023. Elle l'accuse d'avoir "glissé sa main au niveau de ses parties intimes, par-dessus son pantalon" lors d'une soirée en boîte de nuit, dans la nuit du 1er au 2 juin 2023. Nicolas Bedos n'aurait pas souvenir des faits et aurait confié aux enquêteurs que "si ce geste a existé", il ne "peut être qu'accidentel". Son avocate, Me Julia Minkowski, assurait au Monde qu'"un tel geste (…) n'a pu être qu'accidentel sous l'effet de l'ébriété."

La compagne de Nicolas Bedos, Pauline Desmonts, a pris publiquement sa défense sur le plateau de Quelle époque, le 21 janvier dernier. "Oui il peut être odieux, excessif, provoc', mais ce n'est pas un agresseur sexuel (...) On parle d'un problème d'excès de fête, d'alcool, dans un cadre festif". La réalisatrice affirme que cette affaire a "accéléré cette prise de conscience (chez lui) et c'est un problème qu'il est en train de soigner".

Un deuxième procès en septembre

Nicolas Bedos devra se rendre à nouveau devant le tribunal le 26 septembre 2024. Il y sera jugé pour "agression sexuelle" par personne en état d'ivresse manifeste" et pour "harcèlement sexuel". La première de ses accusatrices dénonce un baiser dans le cou non consenti après qu'il l'ait attrapée de force par la taille en boîte de nuit dans la nuit du 11 au 12 mai 2023. La seconde l'accuse d'avoir eu "un comportement insistant et offensant pour lequel Nicolas Bedos s'était excusé" lors d'une soirée, en juin 2018. Si ces deux affaires n'ont donné lieu à aucune plainte, elles ont fait l'objet de signalements à la justice.

Deux autres femmes, qui avaient témoignés contre le comportement de Nicolas Bedos dans une enquête de Médiapart parue en juillet 2023, avaient été entendues par les enquêteurs dans le cadre d'une enquête ouverte pour viol et agressions sexuelles. Elles ont été classées sans suite en raison de la prescription, précise Me Minkowski.