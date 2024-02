Affaire Adèle Haenel : le parquet demande un procès contre Christophe Ruggia

Le parquet de Paris a requis le renvoi du réalisateur Christophe Ruggia devant le tribunal correctionnel pour les agressions sexuelles sur mineure dénoncées par Adèle Haenel.

Nouveau rebondissements dans l'affaire Adèle Haenel. Selon des informations de RMC, le parquet de Paris a requis ce mercredi 6 février le renvoi de Christophe Ruggia devant le tribunal correctionnel de Paris, pour qu'il soit jugé pour "agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité" suite aux accusations de l'actrice. Au micro de Médiapart, la comédienne de Portrait de la jeune fille en feu a réagi en estimant que "c'est une étape du processus judiciaire mais, à l'évidence, elle est importante."

En 2019, Adèle Haenel avait accusé le réalisateur pour lequel elle avait tourné dans Les Diables en 2001 d'avoir commis sur elle des agressions sexuelles, de ses 12 à ses 14 ans. Elle avait déposé une main courante dans la foulée. A l'époque, dans Médiapart, elle dénonce des "attouchements" et un "harcèlement sexuel permanent", dans une relation d'emprise qu'aurait exercée Christophe Ruggia entre 2001 et 2004. Dans un droit de réponse, Christophe Ruggia avait plaidé "un malentendu tout en reconnaissant avoir "commis l'erreur de jouer les pygmalions" avec l'actrice. Il dément toute agression sexuelle sur Adèle Haenel.

Des déclarations de l'actrice qui ont fait pencher la balance

Selon le réquisitoire définitif, partagé par RMC, Adèle Haenel a établi des "déclarations circonstanciées constantes et précises et datées", en dénonçant "plusieurs épisodes d'attouchement de nature sexuelle sur son sexe et sa poitrine tout en fournissant des détails sur le déroulement des faits, leur caractère systématique lors de ses visites au domicile de Christophe Ruggia, la configuration des lieux, leurs positions respectives et le mode opératoire."

Le parquet a également noté des dénonciations constantes de l'actrice auprès de plusieurs personnes, notamment la réalisatrice Céline Sciamma, mais également, entre autres, l'âge de l'actrice et la différence d'âge avec le réalisateur pour établir "l'absence de consentement" et la "contrainte".