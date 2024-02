Zendaya et Tom Holland sont-ils toujours en couple ? Les rumeurs agitent Internet

Collègues, amis puis amoureux, la romance entre Zendaya et Tom Holland agite la Toile, au point que de nombreuses rumeurs voient le jour.

A eux deux, et alors qu'ils ont tous les deux moins de 30 ans, ils forment l'un des couples les plus puissants d'Hollywood. Zendaya et Tom Holland se sont rencontrés sur le tournage du film Spider-Man : Homecoming, en 2016. Depuis, ils sont devenus les coqueluches d'Internet à mesure que leurs carrières s'étoffaient et que leur romance s'officialisait. Leurs fans scrutent le moindre de leurs faits et gestes, alimentant les rumeurs les plus folles à leur sujet.

En janvier 2024, la panique a gagné les rangs des fans des deux comédiens, âgés tous deux de 27 ans. L'actrice qui interprète Chani dans Dune a pris la décision radicale de supprimer tous ses abonnements d'Instagram, Tom Holland inclus. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'enflamment et s'interrogent sur une potentielle rupture au sein du couple.

Si l'on ne sait pas pourquoi Zendaya a arrêté de suivre quiconque sur Instagram, Tom Holland a donné des nouvelles rassurantes sur sa situation amoureuse. Comme le rapporte TMZ le 12 janvier dernier, l'acteur qui incarne Spider-Man a totalement démenti les rumeurs de séparation dans une vidéo. Officiellement donc, Zendaya et Tom Holland sont donc toujours en couple.

Un couple qui dure

Zendaya et Tom Holland ont mis du temps à officialiser leur relation. S'ils se sont rencontrés en 2016, ce n'est qu'en juillet 2021 que leur romance est confirmée par des photos de paparazzi capturant l'un de leurs baisers dans une voiture.

Si la relation du couple est désormais officielle, avec quelques posts Instagram qui la confirment, ils restent toutefois extrêmement discrets sur leur vie privée. Sur le tapis rouge des Critics Choice Awards en décembre 2023, Tom Holland a toutefois avoué que lui et Zendaya "regardent de temps en temps Spider-Man 1" pour "revivre [leur] jeunesse". Et aussi leur coup de foudre à l'écran ?