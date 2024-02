"Ces paluches partout sur mon corps" : Gérard Depardieu visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle

Gérard Depardieu est visé par une quatrième plainte, pour agression sexuelle, pour des faits qui se seraient produits en 2014 en marge d'un tournage dans le Maine-et-Loire.

Gérard Depardieu fait l'objet d'une nouvelle accusation. Le 9 janvier dernier, une trentenaire a déposé plainte contre l'acteur pour "agression sexuelle sur une personne vulnérable par personne abusant de l'autorité de sa fonction", dans un commissariat de Paris. La plaignante dénonce des agressions qui se seraient déroulées lors du tournage du film Le Magicien et les Siamois de Jean-Pierre Mocky, à Doué-en-Anjou, en Maine-et-Loire, en 2014, rapporte l'AFP.

La plaignante, qui souhaite conserver son anonymat, était assistante sur le tournage. Dans le journal régional Le Courrier de l'Ouest, elle raconte qu'elle avait 24 ans à cette époque. Elle dénonce, entre autres, le fait que l'acteur ait prononcé "des mots indécents" sur le plateau et "ses paluches partout sur [son] corps."

Dans le journal régional, plusieurs témoins confirment la version de la plaignante, contrairement au producteur du film qui nie avoir observé des comportements déplacés de la part de Gérard Depardieu. Son avocat rappelle également que e son client conteste tous les faits susceptibles d'être qualifiés d'agression sexuelle.

Quatre plaintes contre Gérard Depardieu

C'est la quatrième plainte qui vise Gérard Depardieu. L'acteur de 75 ans est mis en examen depuis décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles suite à la plainte de Charlotte Arnould, qui dénonce deux viols en 2018 au domicile du comédien. La comédienne Hélène Darras accuse également Gérard Depardieu d'agression sexuelle sur un tournage en 2007 mais sa plainte a été classée pour prescription en décembre dernier. A cette même date, la journaliste et écrivaine Ruth Baza a également déposé plainte contre l'acteur. Elle l'accuse de l'avoir violée en 1995, à Paris.

En octobre 2023, Gérard Depardieu, qui reste présumé innocent, a totalement démenti les accusations dont il fait l'objet. Il a assuré dans une lettre ouverte publiée dans Le Figaro n'être "ni un violeur, ni un prédateur" et qu'il "n'a jamais abusé d'une femme". Quelques mois plus tard, début décembre 2023, un numéro de Complément d'enquêtes a mis en évidence, images à l'appui, le comportement de l'acteur qui multiplie les remarques déplacées et obscènes à l'attention des femmes, et notamment une mineure.