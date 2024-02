Avant d'être acteur, Raphaël Quenard a eu une étonnante carrière

Nommé pour trois César, Raphaël Quenard ne se destinait pas initialement à une carrière de comédien. Retour sur le parcours étonnant de la nouvelle coqueluche du cinéma français.

L'année 2023 a définitivement été celle de Raphaël Quenard. L'acteur de 32 ans était de tous les projets, que ça soit au cinéma ou en streaming. L'année dernière, on l'a vu sur Netflix dans Cash, sur Prime Video dans Sentinelles et dans les salles obscures, rapidement dans Je verrai toujours vos visages, mais aussi dans Chien de la casse et Yannick. Ses performances dans ces deux derniers films ont été saluées à tel point que le comédien est nommé ce vendredi 23 février au César de la meilleure révélation masculine pour le premier et au César du meilleur acteur pour le second. Il est également nommé en tant que réalisateur et producteur au César du meilleur court-métrage documentaire pour L'acteur, ou la surprenante vertu de l'incompréhension.

Pourtant, à l'origine, Raphaël Quenard ne se destinait pas à une carrière sur les écrans. Après avoir grandit dans la périphérie de Grenoble, il fait des études de chimie et sort diplômé de l'ENS de chimie de Paris en 2014. Il a également travaillé pendant quelques mois comme assistant parlementaire aux côtés de la députée de la quatrième circonscription de Savoie Bernadette Laclais.

Rien ne préparait donc Raphaël Quenard, initialement, à devenir acteur. Et pourtant, le comédien a commencé à étudier aux cours de Jean-Laurent Cochet, avant de rencontrer la réalisatrice Emma Benestan lors d'un atelier. De fil en aiguille, ses relations lui permettent d'auditionner pour la série HP.

En 2021, Raphaël Quenard apparaît également au casting de la saison 3 de Family Business. Après une prestation dans le court-métrage césarisé Les Mauvais garçons, il enchaîné les seconds rôles : d'abord dans Coupez ! puis dans Mandibules et Fumer fait tousser qui marquent ses premières collaborations avec Quentin Dupieux, réalisateur de Yannick. Et depuis, il est devenu un incontournable du septième art français.