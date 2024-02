Qui est Isild Le Besco, qui envisage de porter plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon ?

Après Judith Godrèche, l'actrice et réalisatrice Isild Le Besco dénonce les comportements des cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon.

"Une emprise destructrice, une perte de soi". C'est par ces mots qu'Isild Le Besco décrit sa relation avec Benoît Jacquot dans Le Parisien. L'actrice et réalisatrice, révélée dans Sade et vue par la suite dans Mon roi, Au fond des fois et A tout de suite, dénonce le comportement du cinéaste mais également de Jacques Doillon, envisageant également de porter plainte contre les deux réalisateurs, suite à la prise de parole de Judith Godrèche au début de l'année 2024 qui accuse les deux mêmes cinéastes de viols.

Née le 22 novembre 1982, Isild Le Besco est la fille de l'actrice Catherine Belkhodja et la soeur de la réalisatrice Maïwenn Le Besco. Révélée en 1999 dans le film Sade de Benoît Jacquot, elle est nommée au César du meilleur espoir féminin pour ce rôle. Elle est également nommée en 2002 pour le film Roberto Succo de Cédric Kahn. Isild Le Besco s'est surtout illustrée dans le cinéma indépendant, notamment dans des films de Benoît Jacquot comme A tout de suite, L'intouchable et Au fond des bois. Elle a également scénarisé et réalisé ses propres films : Demi-tarif (2004), Charly (2007), Bas-fonds (2009), Little Boy (2014) et Connemara (2023).

Accusations contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon

Isild Le Besco a eu une "relation" avec Benoît Jacquot, 52 ans à l'époque, alors qu'elle était âgée de 16 ans, en 1999. Dans les colonnes du Monde aujourd'hui, la sœur de Maïwenn Le Besco reconnait des "violences psychologiques ou physiques" de la part du cinéaste, qui réfute toute violence physique. Isild Le Besco accuse également Jacques Doillon de lui avoir retiré un rôle après plusieurs semaines de travail après qu'elle ait refusé ses avances, lorsqu'elle avait 17 ans. Le réalisateur a dénoncé des "mensonges".

Suite à cette relation avec Benoît Jacquot, Isild Le Besco estime qu'"une grande partie de [sa] vie a été gâchée" dans Le Parisien : "Comme j'ai vécu cette relation à 16 ans, cela a été constitutif de ma personnalité. Une emprise engendre d'autres emprises. Après, j'ai vécu des choses encore plus graves avec d'autres hommes parce que j'étais prête à m'écraser pour quelqu'un." Elle n'exclut pas le fait de porter plainte contre les deux réalisateurs à l'avenir.