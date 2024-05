Alain Sarde : quelles sont les accusations contre le producteur ?

Dans une enquête accablante publiée par Elle, neuf femmes révèlent avoir été victimes du producteur français. Des faits de harcèlement, des agressions sexuelles et des viols sont reprochés à Alain Sarde.

À la veille du lancement de la 77e édition du Festival de Cannes, le monde du 7e art à nouveau éclaboussé par un scandale dans la mouvance de #MeToo ? Le magazine Elle a publié ce lundi 13 mai 2024 une enquête exclusive d'Alice Augustin et Cécile Ollivier dans laquelle pas moins de neuf femmes témoignent d'agissements grandement répressibles imputés au producteur français Alain Sarde, soit l'un des producteurs les plus prolifiques depuis près de cinquante ans.

Aujourd'hui âgé de 72 ans, celui à qui l'on doit Mulholland Drive de David Lynch et de nombreux films de célèbres réalisateurs tels que Bertrand Blier, Jean-Luc Godard, Bertrand Tavernier, Georges Lautner, Anne Fontaine, Claude Sautet, Roman Polanski, Jacques Doillon ou encore Nicole Garcia, est accusé d'avoir profité de sa position de grand producteur de films pour harceler, agresser sexuellement, voire violer plusieurs femmes, dont certaines étaient mineures au moment des faits reprochés.

Dans les différents témoignages, il semble qu'un même mode opératoire ressorte. L'enquête rapporte ainsi que les victimes seraient des jeunes femmes qui débuteraient leur carrière, envoyées par des agents peu scrupuleux vers ce prédateur apparemment bien connu dans le milieu. Dans plusieurs témoignages, il est question de rendez-vous donnés par Alain Sarde, lors desquels il est souvent fait état d'une boîte de chocolat offerte avant une agression sexuelle, voire un viol. "Plus tard, dans le milieu du cinéma, j'ai entendu plusieurs femmes dire, à propos de lui : 'S'il te fait le coup des chocolats, casse-toi !'", confie ainsi une femme qui n'était âgée que de 15 ans lorsqu'elle affirme avoir eu affaire à Alain Sarde. "C'était bestial ! Je sens encore la pression de son corps sur le mien. Il m'a maintenue et m'a violée", raconte-t-elle au magazine.

Contacté par Elle, le producteur Alain Sarde s'est pour sa part dit "indigné et anéanti" par ce qu'il a qualifié d'"allégations, toutes mensongères", a fait savoir son avocate. Alain Sarde "réfute avec la plus grande fermeté et affirme n'avoir jamais usé de la moindre violence ou contrainte dans ses relations avec les femmes dont le consentement a toujours été primordial pour lui", a encore assuré l'avocate auprès du magazine.