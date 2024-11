Gérard Darmon accusé de violences sexistes et sexuelles : plusieurs femmes témoignent

Habilleuses, maquilleuses, coiffeuses ou assistantes de réalisation, neuf femmes révèlent dans une enquête publiée par Politis des propos et des gestes "déplacés" de la part de l'acteur Gérard Darmon.

"Humiliations", "insultes sexistes", "sentiment permanent d'insécurité" et même "propositions à caractère sexuel" voire "des contacts non consentis". Dans une enquête publiée ce mercredi 27 novembre par l'hebdomadaire Politis, neuf femmes livrent des témoignages accablants. Dans leur viseur, le célèbre acteur de 76 ans, Gérard Darmon, qui apportait d'ailleurs lui-même son soutien à un certain Gérard Depardieu en signant une tribune polémique il y a près d'un an. Contacté par Politis, le principal intéressé nie les propos et les gestes qui lui sont reprochés.

Les faits rapportés remontent à ces dernières années, le plus ancien datant de 2018. Ils ont eu lieu sur six tournages différents. Pour quatre d'entre eux, des membres de la production auraient mis en garde les femmes les plus souvent amenées à être en contact avec l'acteur, à savoir les habilleuses, coiffeuses et maquilleuses, ainsi que la troisième assistante à la mise en scène. "La production m'a dit qu'il avait les mains baladeuses et qu'il fallait faire attention", confie une technicienne qui affirme que sur le tournage du film Aimons-nous vivants, qui sortira en 2025 en salle, "aucune femme ne devait se trouver seule avec lui".

"Ça va, on est en France, il n'y a pas MeToo ici"

Après s'être refusée à lui plusieurs fois, une étudiante en école de cinéma alors stagiaire sur un tournage auquel participait l'acteur explique lui avoir signifié qu'elle avait l'âge de ses enfants, ce que Gérard Darmon n'aurait pas apprécié. Elle décrit ensuite un changement de ton du comédien à son égard, et même des insultes. "Il me parlait extrêmement mal. Il me disait : 'Bonjour chienne, tu préfères que je t'appelle chienne ou petite cochonne ?'" confie à Politis celle qui a depuis porté plainte contre la production pour non-protection.

"Ce sont des relations d'emprise d'une personne qui est toute-puissante et qui sait que si elle part, le film s'arrête", analyse une autre femme, qui rapporte également des comportements douteux de l'acteur à son égard. "Ça va, on est en France, il n'y a pas MeToo ici", aurait un jour lâché Gérard Darmon à l'une des femmes qui témoignent de faits remontant aux prémices du mouvement MeToo, né en 2017, aux États-Unis. "Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais moi, je t'ai regardé [sic] quand tu ne le savais pas. Et j'ai bien aimé. À bientôt. Gérard Darmon", aurait encore signé l'acteur dans le carnet d'une technicienne qui, à la fête de fin de tournage, aurait proposé à toute l'équipe de lui laisser un mot. Politis rapporte qu'une dizaine d'autres femmes auraient également témoigné avant de demander à ne pas apparaître dans l'enquête, craignant notamment pour leur avenir professionnel.