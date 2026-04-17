Affaire Adèle Haenel : condamné plus sévèrement en appel, Christophe Ruggia échappe malgré tout à la prison

Accusé d'agressions sexuelles sur mineure par l'actrice Adèle Haenel, Christophe Ruggia a été condamné en appel à cinq ans de prison, dont deux ferme sous bracelet électronique.

La cour d'appel de Paris a condamné ce vendredi 17 avril 2026 le cinéaste Christophe Ruggia à cinq ans de prison, dont deux ferme sous bracelet électronique, pour agressions sexuelles aggravées sur l'actrice Adèle Haenel. En première instance le 3 février 2025, le réalisateur avait écopé de quatre ans de prison dont deux avec sursis. La peine prononcée en appel est donc supérieure à la précédente. Elle dépasse également les réquisitions du parquet, qui avait demandé trois ans ferme. Mais Christophe Ruggia échappe à la prison. La peine de deux ans ferme pourra être effectuée sous bracelet électronique.

Christophe Ruggia doit répondre depuis plusieurs années d'accusation d'agressions d'Adèle Haenel à son domicile, entre septembre 2001 et février 2004. Les faits ont eu lieu après le tournage du film Les Diables sorti en 2002, qui mettait en scène un amour incestueux entre un frère et sa sœur tous deux orphelins, et dans lequel Adèle Haenel a joué alors qu'elle avait entre 12 et 14 ans.

Dans une enquête de Mediapart publié en 2019, l'actrice dénonçait les attouchements et le harcèlement sexuel subis à l'époque, pendant et après le tournage, principalement au domicile du cinéaste. "Les faits sont graves parce que Monsieur Ruggia n'a pu se contenir face à cette jeune fille dont la sensualité l'attirait", a déclaré le président de la cour.

Adèle Haenel "atterrée", Christophe Ruggia a maintenu ses dénégations

Lors du procès en appel, qui s'est tenu les 19 décembre et 23 janvier derniers, Christophe Ruggia a maintenu ses dénégations. "Si j'avais fait ce dont elle m'accuse, je n'aurais jamais pu me regarder dans une glace, j'aurais immédiatement cessé de la voir. Ça n'est jamais arrivé", a-t-il notamment affirmé à la barre. Selon lui, Adèle Haenel lui en voulait de ne pas avoir concrétisé la promesse d'un nouveau rôle dans un film qui n'a jamais vu le jour.

Adèle Haenel, aujourd'hui à l'écart des plateaux de cinéma, a pour sa part de nouveau détaillé les traumatismes qui la marquent depuis cette période. "Ça me fout la honte d'être marquée à ce point. J'aimerais que ça n'existe pas", a-t-elle confié. Elle s'est également dite "atterrée de constater à quel point" Christophe Ruggia "se place en victime", exprimant son dégoût face aux "déclarations poisseuses, sexualisantes, nébuleuses" du cinéaste à l'encontre de l'enfant qu'elle était.

L'avocat général, qui avait requis cinq ans de prison dont trois ferme, souhaitant que le prévenu connaisse "l'emprisonnement réel", avait replacé l'affaire dans un contexte plus large, la comparant aux abus commis par des encadrants de mineurs. "Ce n'est pas un MeToo, ce sont des abus sexuels sur des enfants", avait-il asséné.

"On dirait un couple, c'est pas normal"

L'affaire Adèle Haenel a en effet souvent été comparée aux prémices d'un #MeToo à la française dans le cinéma, y compris par Christophe Ruggia lui-même. "Il fallait un Me Too en France, et manque de bol, ça tombe sur moi", s'était lamenté le cinéaste. Dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, établie avant le premier procès, il était pourtant écrit qu'Adèle Haenel avait dénoncé de "manière circonstanciée, constante et précise plusieurs épisodes d'attouchements de nature sexuelle sur son sexe et sa poitrine tout en fournissant des détails sur le déroulement des faits, leur caractère systémique lors de visites au domicile de Christophe Ruggia, la configuration des lieux, leurs positons respectives et le mode opératoire".

Le document décrivait aussi "l'état de sidération" de la comédienne au moment des faits, ainsi que "les répercussions psychologiques" des agressions dénoncées, qui ont été confiées à des proches "au fil des années". Plusieurs professionnels ont également décrit leur "malaise" face aux conditions de travail imposées aux enfants, mais surtout le comportement "envahissant", "déplacé", du réalisateur sur le plateau de tournage. "Cela va pas, on dirait un couple c'est pas normal", avait notament rapporté une scripte.

L'ordonnance de renvoi consultée par l'AFP précisait également à l'époque que "l'absence de consentement", donc "la contrainte", était caractérisée par l'âge d'Adèle Haenel au moment des faits et "l'importante différence d'âge entre les deux protagonistes".

"Mais ferme ta gueule !"

Au cours du premier procès, Adèle Haenel avait retracé les après-midis passés chez le réalisateur, décrivant des attouchements. "Il me dit qu'il est amoureux, que je suis une adulte dans un corps d'enfant", expliquait-elle, comme rapporté par la journaliste de Elle, Cécile Ollivier, sur X à l'époque. Accusant le réalisateur d'être un "gros menteur", elle avait déjà partagé sa "honte" et le "dégoût" qu'elle ressentait. "Je veux qu'on rende justice à cette enfant, qui s’en est sortie toute seule", avait-elle indiqué, précisant être déjà "fière d'avoir tenu jusque-là dans cette procédure douloureuse".

Lors de l'audience, Adèle Haenel s'était emportée contre le réalisateur appelé à la barre. Alors que ce dernier assurait avoir tenté de protéger l'actrice dans ses débuts au cinéma, elle s'était écriée : "Mais ferme ta gueule !" Elle s'était ensuite levée avant de quitter la salle d'audience. Elle y était retournée au bout d'une demi-heure.

En 2004, âgée d'à peine 15 ans, Adèle Haenel avait pris conscience de la gravité des faits et signifié au réalisateur que "ce n'est pas bien", refusant de se rendre chez lui. En février 2005, elle lui avait adressé une lettre exprimant son souhait de couper tout contact. Elle a définitivement quitté le monde du cinéma en 2020.