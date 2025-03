Pierre Palmade : une nouvelle décision judiciaire qui pourrait tout changer pour le comédien

Le tribunal de Bordeaux se prononce ce mercredi sur la demande d'aménagement de peine de Pierre Palmade. Si elle est acceptée, l'humoriste pourrait purger sa peine sous bracelet électronique.

Cela fait bientôt quatre mois que Pierre Palmade est incarcéré à la prison de Bordeaux-Gradignan. Le tribunal de Bordeaux rend sa décision ce mercredi sur la peine du comédien. Il avait comparu le 11 mars dernier pour demander un aménagement de peine sous bracelet électronique. Si la demande est acceptée, il pourrait finir de purger sa peine depuis son domicile. Rappelons qu'il avait été condamné en novembre dernier à cinq ans de prison dont deux fermes pour "blessures involontaires aggravées".

Conformément à la loi, il pouvait en effet demander un aménagement de peine, ce qu'il a fait dès son incarcération. Sa demande devait être examinée dans les quatre mois qui suivaient. Les avocats de Pierre Palmade auraient fait valoir les problèmes de santé du détenu, placé à l'isolement mais aussi ses problèmes d'addiction, qui nécessitent un suivi régulier.

Pierre Palmade a été incarcéré le 9 décembre dernier. L'humoriste et acteur de 56 ans a été condamné le 20 novembre à cinq ans d'emprisonnement, dont deux fermes, et avait décidé de ne pas faire appel de la condamnation. Il a été placé dans un quartier d'isolement à la prison de Bordeaux-Gradignan, en Gironde. Selon des informations du Figaro, il s'agirait de "lieux sales et insalubres gangrénés par le trafic de drogues". Ses trois ans de sursis sont soumis à une obligation de soin et de travail. L'acteur se dit abstinent depuis plusieurs mois, et a déjà entamé une psychothérapie depuis septembre 2023.

Trois blessés graves

Le 10 février 2023, Pierre Palmade avait pris la voiture après trois jours de consommation de drogues, sans dormir. Son véhicule a percuté une voiture roulant sur la voie opposée, en Seine-et-Marne. Un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu sa fille à naître, ont été grièvement blessés à cause de l'impact. Le comédien a été contrôlé positif aux stupéfiants et a été jugé pour blessures involontaires.

Depuis l'accident, Pierre Palmade a fait un AVC puis une rechute en boîte de nuit à Bordeaux avant de soigner son addiction. Il dit être abstinent "depuis 17 mois", et n'a plus de travail, vivant désormais des droits d'auteur de ses sketches. Lors du procès, il a évoqué son souhait de continuer à écrire pour les autres, sans envisager de remonter sur les planches après son jugement.