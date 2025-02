"Je n'ai pas réussi cette scène" : Marion Cotillard revient sur l'une de ses prestations très critiquées de sa carrière

Interviewée dans "Les rencontres du Papotin", Marion Cotillard est revenue sur une scène pour laquelle elle a subi les foudres du public.

Cela fait plus de dix ans que la prestation de Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises fait l'objet de moqueries de la part du public. Dans l'une des scènes finales du film de Christopher Nolan sorti en 2012, son personnage (Talia al Ghul) est à l'agonie et meurt de manière peu convaincante. L'actrice française est revenue ce samedi 8 février sur cette séquence qui fait encore aujourd'hui beaucoup jaser.

Dans Les rencontres du Papotin, émission de France 2 dans laquelle des journalistes atteints de troubles du spectre autistiques interviewent des personnalités, on lui a demandé à propos du film Batman : "Vous mourez de façon pas crédible dans le dernier Batman de Nolan, qu'est-ce qu'il s'est passé ?" Marion Cotillard a confirmé en riant, expliquant : "Je pense que je n'ai pas réussi cette scène. Je n'ai pas trouvé la bonne position, le bon moyen. J'étais stressée. Parfois, ça arrive qu'on rate quelque chose, et ça je l'ai raté." Le journaliste ajoute derrière : "on dirait que vous allez vous endormir". Ce à quoi Marion Cotillard répond : "Même si j'étais censée m'endormir, je pense que ça n'aurait pas été super non plus".

Si aujourd'hui, elle en rit, la comédienne a peu aborder le sujet de cette scène en interview. En 2016 déjà, l'actrice faisait part auprès d'Allociné son incompréhension à la fois sur les réactions que son interprétation à susciter, mais également sur le choix de Christopher Nolan de garder cette scène : "J'ai trouvé la réaction un peu disproportionnée parce que c'est dur de se voir résumée à ça, quand je fais du mieux que je peux pour trouver l'authenticité dans chaque personnage", a-t-elle commenté, après ajouté : " y a des ratés et quand on les voit à l'écran, on se dit pourquoi ? Pourquoi avoir gardé ça ?"

A noter qu'avant cela, seul Guillaume Canet avait défendu publiquement sa compagne sur le sujet, estimant que "Nolan aurait dû monter une autre prise" dans les colonnes de Première.