Mort de Jean Sarrus : qui étaient les Charlots, ancien groupe comique du cinéma français ?

L'acteur et chanteur français Jean Sarrus est décédé le 19 février 2025 à l'âge de 79 ans, des suites d'une longue maladie. Il faisait partie du groupe Les Charlots, popularisé dans plusieurs films des années 1970.

De la musique au cinéma, il n'y a qu'un pas. Et ce n'est pas Jean Sarrus, l'un des membres fondateurs des Charlots, qui dira le contraire. L'acteur et chanteur français est décédé ce mercredi 19 février 2025. Âgé de 79 ans, il s'est éteint des suites d'une longue maladie, a annoncé son "ami de longue date", Philippe Manoeuvre, à l'AFP. Il était l'un des derniers membres historiques des Charlots encore en vie, avec Jean-Guy Fechner et Luis Rego.

D'abord surnommé "Les Problèmes", le groupe des Charlots s'est formé comme un groupe de rock humoristique, en 1965. Dans la bande, on retrouvait alors Gérard Rinaldi, Jean Sarrus, Gérard Filippelli, Luis Rego et Donald Rieubon. Ce dernier a quitté le groupe pour faire son service militaire et a été remplacé par William Olivier puis par Jean-Guy Fechner. Ils ont assuré la première partie de plusieurs artistes reconnus, comme Françoise Hardy, Claude François, Johnny Hallyday et les Rolling Stones.

Leur carrière cinématographique débute dans les années 1970. Ils font leurs premiers pas devant la caméra dans La Grande Java de Philippe Clair, mais c'est sous la direction de Claude Zidi qu'ils se font connaître. Avec le réalisateur, ils tournent Les Bidasses en folie, Les fous du stade, Le Grand Bazar, Bons baisers de Hong Kong et Les Bidasses s'en vont en guerre. Désormais connus, ils tournent également Les Charlots font l'Espagne, Les Quatre Charlots mouquetaires, Les Charlots en folie ou encore Les Charlots contre Dracula, Charlots Connection ou Le retour des Charlots.

Jean Sarrus sera à l'affiche de toutes ces productions... Mais pas que. On l'a en effet aperçu plus récemment dans Les Vieux Fourneaux 2 de Christophe Duthuron, sorti en 2022. A la télévision, il a participé à de nombreuses émissions en tant que membre des Charlots, mais également comme acteur dans des téléfilms ou séries ou comme animateur. Il a également fait partie des "sociétaires" des Grosses têtes en 2013.