"J'ai décidé d'avancer" : Ary Abittan s'exprime pour la première fois après avoir été accusé de viol

Accusé de viol en 2021 avant qu'un non-lieu ne soit prononcé en 2024, l'humoriste et acteur revient avec un nouveau spectacle. Il s'est exprimé publiquement sur l'affaire pour la première fois.

Plus de trois ans après s'être retiré après avoir été accusé de viol, Ary Abittan signe officiellement son retour à la vie médiatique. Le comédien est de retour à La Cigale du 18 au 23 février avec un nouveau spectacle (déjà joué dans quelques salles) dans lequel il évoque l'enquête et son parcours judiciaire.

Au micro de C à vous, l'acteur de 51 ans s'est exprimé sur l'affaire : "Moi, ce que je veux, c'est remonter sur scène, faire rire le public. Ce que j'aime faire depuis le début, c'est-à-dire divertir les gens et qu'on soit ensemble. Je veux laisser cette affaire derrière moi, parce que je ne veux pas que cette affaire me définisse."

En octobre 2021, une jeune femme de 21 ans, avec qui Ary Abittan entretenait des relations depuis quelques semaines, porte plainte pour viol. Placé en garde à vue dès le lendemain, il est mis en examen. La longue enquête aboutit à un premier non-lieu en avril 2024, confirmé en appel.

"La justice peut être longue, douloureuse, et aujourd'hui elle m'a innocenté. Donc j'ai pu remonter sur scène et retrouver mon public." Il justifie d'ailleurs, dans l'émission de France 5, son silence médiatique par sa volonté de "réserver [sa] parole à la justice, [il ne voulait] pas jouer le jeu du tribunal médiatique".

Manifestation en marge de son spectacle

Son spectacle évoque très ouvertement sa tourmente judiciaire, avec des références à sa garde à vue notamment. Au micro de C à vous toujours, Ary Abittan justifie son choix : "On ne s'attend jamais à ce genre de choses, évidemment. Alors soit on est dans un océan d'émotions, soit on coule, soit on avance. Et moi, j'ai décidé d'avancer."

Mais le retour parisien d'Ary Abittan sur les planches ne s'est pas fait sans quelques heurts. Une manifestation du collectif Nous Toutes s'est tenue en marge de la première représentation à La Cigale. "J'ai envie de leur dire que je respecte leur combat, mais moi, je peux vous parler de mon histoire. Et mon histoire, c'est que j'ai été accusé à tort et j'ai été innocenté trois fois", assure-t-il à nouveau au micro de C à vous.